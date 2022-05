KulturPur 2022 – VWS/WERNGroup bringt Besucher wieder mit Sonderfahrten zum Giller

(wS/wern) Siegen 30.05.2022 | Wegen der Corona-Pandemie gingen die Jahre 2020 und 2021 ins Land, in denen Kultur generell und speziell Großveranstaltungen wie KulturPur keine Rolle spielten.

Doch im Jahr 2022 geht es wieder weiter. Von Mittwoch, den 01. Juni bis Pfingstmontag, den 06. Juni 2022 bildet das KulturPur Festival wieder für tausende Besucher den Anziehungspunkt zum Giller.

Auch in diesem Jahr hat die VWS Verkehrsbetriebe Westfalen Süd GmbH, ein Unternehmen der WERNGroup, die Ehre und Freude, einen Beitrag zum reibungslosen Ablauf des international bekannten Musik- und Theaterevents in Hilchenbach auf der Ginsberger Heide zu leisten.

Alle Inhaber eines gültigen Festivaltickets aus 2020, 2021 oder 2022 können am Veranstaltungstag einen kostenfreien ShuttleBus-Verkehr zum Gelände nutzen.

Für alle anderen Fahrgäste mit Ziel Hilchenbach-Lützel gelten die regulären Tarife des WestfalenTarif.

Hierzu gehört auch das begehrte 9-Euro-Ticket, das in allen Bussen beim Fahrpersonal gekauft werden kann. Auf insgesamt 5 KulturPur-Linien werden die VWS-Busse zum Einsatz kommen und so die An- und Abreise aus Siegerland und Wittgenstein zum Giller ermöglichen.

Die Fahrpläne der Sonderbuslinien KP1 bis KP5 sowie detailliertere Informationen können auf der Homepage der VWS (www.vws-siegen.de) und auch auf der Website des KulturPur Festivals (www.kulturpur-festival.de) eingesehen werden.