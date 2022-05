Mauer-Crash in Vormwald – Totalschaden

(wS/red) Hilchenbach (update ots) Hilchenbach-Vormwald (ots) – Zu einem Alleinunfall kam es am Freitagabend auf der Vormwalder Straße. Ein 33-jähriger Autofahrer war dort in Richtung Grund unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab in den dortigen Grünstreifen und streifte die dortige Leitplanke.

Anschließend schleuderte das Auto über die Straße und prallte frontal gegen eine Bruchsteinmauer. Nach einer Drehung und erneuter Kollision mit der Mauer kam das Unfallauto dann wieder auf der Straße zum Stillstand. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von rund 6500 Euro.

Bei der Kontrolle des 33-jährigen Fahrers erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Nach einer Blutprobe auf der Polizeiwache wurde auch sein Führerschein einbehalten.

Die Vormwalder Straße war für rund anderthalb Stunden gesperrt und musste durch die Feuerwehr abgestreut werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

