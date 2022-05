SPD-Kreisverband Olpe stärkt zukünftige Ausrichtung und Zusammenarbeit

(wS/spd) Olpe 30.05.2022 | Um die Zusammenarbeit und die inhaltliche Ausrichtung abzustimmen, hat der SPD- Kreisverband Olpe am vergangenen Wochenende, 28. und 29. Mai in der Biggeseeakademie in Olpe seine Klausurtagung abgehalten. Neben den Mitgliedern des Kreisvorstandes waren auch alle Interessierte eingeladen, an der öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen und sich inhaltlich einzubringen. Am ersten Tag der Klausurtagung standen dabei unter anderem die politischen Strukturen im Kreis Olpe im Fokussowie die stärkere Vernetzung innerhalb der Ebenen Kreisverband, Kreistagsfraktion, SGK, sowie der Ortsvereine mit der Landes- und Bundebene. Mit der Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari und der neu gewählten Landtagsabgeordneten Christin-Marie Stamm hat der Kreisverband Olpe zwei Vertreterinnen für beide Ebenen in seinen eigenen Reihen.

„Wer seine Zukunft gestalten will, muss seine Geschichte kennen“ – August Bebel. So begann SPD Urgestein Rudolf Seidenstücker mit einem Rückblick auf die Arbeit der SPD im Kreis Olpe der letzten Jahrzehnte. Seidenstücker, der schon verschiedenste Ämter vom Ortsverein bis zur Kreisebene bekleidet hatte und zahlreiche sozialdemokratische Themen in den kommunalen Bereichen Bildungspolitik, Abfallwirtschaft und Rettungsdienst vorangebracht hat, konnte den Teilnehmern einen Überblick über die Arbeit der letzten Jahre geben. Auf Basis dieses Rückblicks beschäftigten sich die Teilnehmenden anschließend mit den Aufgaben des SPD-Kreisverbands Olpe bis 2025. Dazu zählt unter anderem eine stärkere Vernetzung der einzelnen Ebenen sowie die inhaltliche Schwerpunktsetzung auf Kreisebene beispielsweise über die gezielte Bildung von Arbeitsgruppen. Hierbei können auch Themen der Landespolitik auf der Ebene des Kreises Olpe platziert und bearbeitet werden. Wichtig ist zudem die stärkere Sichtbarkeit und eine zielgerechtere Kommunikation der Aktivitäten des Kreisverbands Olpe. Am zweiten Tag der Klausurtagung beschäftigten sich die Teilnehmenden nach dem Impulsvortrag des stellvertretenden Vorsitzenden und Kreistagsmitglied Sebastian Menn mit den Themen der nachhaltigen Energiewende, sowie der infrastrukturellen und digitalen Herausforderungen der nächsten 5 bis 10 Jahre, dazu zählen auch die Auswirkungen der Sperrung der Talbrücke bei Lüdenscheid.

SPD-Kreisverband Olpe

Frankfurter Str. 9

57462 Olpe

SPD-KREIS-OLPE.DE

Nezahat Baradari, die als Bundestagsabgeordnete und Kinderärztin detaillierte Erfahrungen im Bereich der Gesundheitsversorgung hat, stellte in ihrem Fachvortrag dar, vor welchen strukturellen Herausforderungen das Gesundheitssystem steht und wie die gesundheitliche Versorgung bei uns

in der Region gesichert werden kann. Der Vorsitzende der SGK Olpe und Kreistagsmitglied, Peter Nelles, stellte in seinem Vortrag die Arbeit der SGK vor, die als sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik die Aufgabe hat, sozialdemokratische Ansätze in der Kommunalpolitik einzubringen und dazu untere anderem Seminare organisiert und durchführt, von denen die SPD-Mitglieder und politischen Akteure profitieren. Als Präsenzveranstaltung sorgte die Klausurtagung nicht nur für die weitere inhaltliche Ausrichtung der Arbeit des Kreisverbands, sondern auch für persönlichen Austausch und Kennenlernen der Beteiligten.

Maximilian Müller Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des SPD-Kreisverbands Olpe