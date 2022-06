2022 heißt es wieder: „Freunde treffen, Feiern, Klönen bei guter Musik am Unteren Schlossplatz.

(wS/si) Siegen 23.06.2022 | Vom 29. Juni bis 10. August 2022 findet die Konzertreihe jeweils ab 18.00 Uhr am Unteren Schlossplatz in Siegen statt.

Wie in jedem Jahr handelt es sich um eine Veranstaltung unter freiem Himmel und ohne Eintrittspreise, was unter anderem durch regionale Sponsoren ermöglicht wird. Einen Löwenanteil der Kosten für die Veranstaltung, Musiker, Technik & Security finanziert sich durch den einmaligen Becherverkauf. Der Festivalbecher kann bei jeder mittwochSIn Veranstaltung wiederverwendet werden.

Nachdem es im Jahr 2021 Coronabedingt leider nur zu einer mittwochSIn „Light“ Ausgabe kam, freuen sich die Veranstalter besonders in diesem Jahr auf die Mittwochabende in der Siegener Oberstadt. An 7 Abenden gibt es Live-Musik vom Feinsten, immer dem Motto getreu „Umsonst & Draußen!“ Einen Snack, kalte Getränke, Musik hören und Freunde treffen, dass alles gibt es in der 21. Auflage beim original in der City.

Veranstaltungsende ist 22:00 Uhr.

Für die Besucher mit Auto stehen die umliegenden Parkhäuser zur Verfügung. Bitte hier den ausgeschilderten Umleitungen folgen.

Wie in den Vergangenen Jahren erwarten wir ab 18:00 Uhr zwischen 2000 – 3000 Besuchern.