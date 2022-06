72-Jähriger bei Motorradunfall verletzt

(wS/ots) Finnentrop 27.06.2022 | m Samstag (25. Juni) hat sich gegen 15:40 Uhr auf der K23 ein Verkehrsunfall in Schliprüthen ereignet. Dabei befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Motorrad die Straße von Fehrenbracht in Fahrtrichtung Schliprüthen. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dabei geriet er mitsamt des Motorrads unter eine Leitplanke. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier