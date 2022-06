8 neue Einsatzkräfte für das THW in Siegen

(wS/thw) Siegen 11.06.2022 | Rund 100 Stunden theoretische und praktische Ausbildung hatten sie perfekt vorbereitet. Am Samstag, 11.06.2022, absolvierten dann 8 Helferanwärter/innen erfolgreich die Abschlussprüfung ihrer Grundausbildung beim THW in Siegen. Sie unterstützen ab sofort als ausgebildete ehrenamtliche Einsatzkräfte in ihren verschiedenen Einheiten die jeweiligen Dienste und Einsätze des Siegener Ortsverbands.

Bereits seit Januar 2022 liefen die verschiedenen Ausbildungsdienste für diese Grundausbildungsgruppe. Dabei lernten die Teilnehmer unter anderem Details über die Struktur und den gesetzlichen Auftrag des Technischen Hilfswerks, die Aufgaben und das Leistungsvermögen der einzelnen Fachzüge und Fachgruppen dieser Bundesorganisation, das richtige und sichere Verhalten an Einsatzstellen und auch den Umgang mit belastenden Einsatzsituationen.

In der praktischen Ausbildung wurde ein breites Spektrum der zu verwendenden Gerätschaften und Hilfsmittel erklärt und natürlich auch immer wieder deren Nutzung geübt. Nicht nur die richtige Verwendung von Leinen und Leitern, der sichere Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten, die Inbetriebnahme von Stromerzeugern, das Absichern und Ausleuchten von Einsatz- und Gefahrenstellen, sondern auch die Grundlagen der Holz-, Metall- und Gesteinsbearbeitung gehörten beispielsweise für die Auszubildenden dazu. Und als besonders wichtiger Aspekt wurde stets ein besonderes Augenmerk auf die korrekte Verwendung der persönlichen Schutzausstattung gelegt.

In der Abschlussprüfung mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann am Samstag zunächst einen schriftlichen Test absolvieren. Anschliessend standen zahlreiche Stationen für die praktische Prüfung auf dem Programm. Unter den kritischen Blicken der Prüfer und der Vertreter der zuständigen THW-Regionalstelle aus Olpe meisterten die Prüflinge aber auch die kniffligen Aufgaben stets souverän.

Organisiert und durchgeführt wurden die verschiedenen Ausbildungsmodule wieder unter der Leitung des Siegener Ausbildungsbeauftragen Mirko Ullrich. Dabei wurde er von zahlreichen Helferinnen und Helfern aus unterschiedlichen Siegener THW-Einheiten unterstützt. Auch die Organisation und Ablaufsteuerung der Prüfung hatte Ulrich übernommen. Dabei unterstützten dann weitere Ausbildungsspezialisten aus den Ortsverbänden Bergneustadt, Gummersbach, Hückeswagen, Olpe, Waldbröl und Wermelskirchen.

Fotos & Bericht Joachim Buschhaus – THW Siegen

