Handballereignisse werfen ihre Schatten voraus. Testspiel des TuS Ferndorf gegen die HSG Wetzlar

(wS/red) Ferndorf/Neunkirchen 15.06.2022 | Vorankündigung für ein Handall-Highlight

BITTE VORMERKEN

Am Freitag dem 05. August 2022 gibt es in der „Sporthalle Am Rassberg“ in Neunkirchen eine Neuauflage des Testspiels des TuS Ferndorf gegen die HSG Wetzlar. Zuletzt gab es das am 25. Januar 2020, danach war diese Veranstaltung coronabedingt leider nicht mehr möglich. Anwurf ist für 19:00 Uhr geplant.

Ausgerichtet wird diese Veranstaltung vom Förderkreis Abt. Handball im VTV Freier Grund und MRD.de (Partner des TuS Ferndorf und der HSG Wetzlar) Im Anschluss findet eine „After-Show-Party“ statt.

Der Verkaufsmodus der Tickets für Spiel und After-Show-Party wird zeitnah bekannt gegeben.

