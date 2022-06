„Happy Birthday Weeks“ Attendorner Händler feiern den 800. Geburtstag ihrer Stadt

(ws/at) Attendorn 09.06.2022 | Am 10. Juni 2022 feiert die Stadt Attendorn ihren 800. Geburtstag und die Attendorner Händler feiern mit einer tollen Aktion mit: Die „HAPPY BIRTHDAY WEEKS“ laden vom 10. Juni bis zum 24. Juni 2022 mit attraktiven Angeboten und Aktionen zum besonderen Einkaufen nach Attendorn ein.

Am 10. Juni 1222 erhielt Attendorn aus den Händen von Erzbischof Engelbert von Köln die Urkunde zur Verleihung der Stadtrechte. Anlässlich dieses besonderen Geburtstages starten am Freitag, 10. Juni 2022, die besonderen „HAPPY BIRTHDAY WEEKS“ der Attendorner Händler. Viele tolle Angebote, Aktionen, kleine Aufmerksamkeiten und Rabatte haben sich die Händler einfallen lassen, um das Jubiläumsjahr auch mit ihren Kunden zu feiern.

Unterstützt wird das besondere Einkaufsvergnügen von der Werbegemeinschaft Attendorn e.V. und der Hansestadt Attendorn, die für einen gemeinschaftlichen Werbeauftritt gesorgt haben. Neben der Jubiläums-Einkaufstüte, die seit dem Frühjahr in Attendorn in zahlreichen Geschäften ausgegeben wird, macht ein einheitliches Plakat auf die „HAPPY BIRTHDAY WEEKS“ in Attendorn aufmerksam.

Ein Schaufensterbummel lohnt sich in diesen Tagen daher besonders, denn in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte findet man während des Aktionszeitraums bis zum 24. Juni 2022 das jeweilige Angebot auf dem Plakat. Außerdem werden alle Aktionen und Angebote unter www.erlebe-attendorn.de veröffentlicht, damit Schnäppchenjäger kein Angebot verpassen.

„Wir laden ein, den 800. Geburtstag unserer Stadt mit uns zu feiern. Profitieren Sie von den individuellen und attraktiven Geburtstags-Aktionen“, freuen sich die Händler auf viele Besucher.