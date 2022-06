Justus Nieschlag startet beim Weltcup in Huatulco, Mexico

(wS/Kr) Kreuztal-Buschhütten 16.06.2022 | Es ist wieder race week für Justus!

Am Sonntag, den 19. Juni um 8 Uhr (lokale Zeit) startet Justus beim World Cup im mexikanischen Huatulco. Das Rennen wird dabei über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen absolviert. Geschwommen wird am Ocean Beach, ehe es auf eine flache und schnelle Rad- sowie Laufstrecke geht.

Alle Ausführlichen Infos gibt’s hier: triathlon.org/2022_world_triathlon_cup_huatulco

Livestream: www.triathlonlive.tv

Start List: https://triathlon.org/events/start_list/2022

Statement von Justus Nieschlag zum Start beim World Cup in Huatulco:

„Nach meinem Sieg beim Ironman 70.3 im Kraichgau brauchte mein Körper etwas Ruhe für die Erholung bevor ich in die nächste rennspezifische Vorbereitung einsteigen konnte. Die Vorbereitung lief super, ich hoffe, dass ich die Form am Sonntag auf den Asphalt bekomme. Da einige starke Athleten mit am Start sind, hoffe ich, dass wir einen erfolgreichen Ausreißversuch starten können, um bei der Laufentscheidung nicht zu viele an der Spitze dabei zu haben! Ich freue mich auf das Rennen und möchte unbedingt vorne angreifen!

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier