KIA-Eröffnung bei Autohaus Walter Schneider in Seelbach

(wS/Si) Siegen-Seelbach 09.06.2022 | Im Februar diesen Jahres durfte das Autohaus Walter Schneider am Standort in Seelbach stolz verkünden, ab sofort offizieller KIA-Händler und Servicepartner zu sein. Nachdem die Mitarbeiter bestens auf die neue Marke vorbereitet und mit KIA-erfahrenem Personal verstärkt wurden, startete bereits im April der Verkauf und Service.

Die vergangenen Monate waren noch geprägt von Lärm, Schmutz, Knobeln und Feilen an Detaillösungen, viel Geduld und Improvisationsgeschick der Mitarbeiter, zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten fleißige Handwerker und mancher „bautechnischen Überraschung“ während der Umbauarbeiten.

Während des laufenden Betriebs hat sich das Gesicht des Standortes in den letzten Monaten sehr verändert. Vor allem die Fassade und der Verkaufsraum wurden rundum erneuert. Wer nun über die Freudenberger Straße in Richtung Siegen fährt, sieht auf der rechten Seite ein komplett neu gestaltetes Autohaus. Gemäß der aktuellen KIA CI-Vorgaben erstrahlt der Standort in neuem Glanz. Deutschlandweit ist der Betrieb in Seelbach erst das zweite Autohaus, welches in diesem Design eröffnet.



Am Samstag, dem 11. Juni, findet dort die große Neueröffnungsfeier mit Kunden, Geschäftspartnern, und Freunden statt. Von 10-16 Uhr kann sich jeder Gast von der Vielfalt der Marke KIA überzeugen.

Es ist ein Meilenstein in der Firmengeschichte von Walter Schneider und eine sehr spannende Herausforderung für das Familienunternehmen, abseits des Volkswagen Konzerns mit der koreanischen Marke KIA im Siegerland an den Start zu gehen. Doch die Verantwortlichen freuen sich darauf mit dem Standort Seelbach eine kompetente Anlaufstelle für alle KIA-Fahrer, und die die es noch werden möchten, zu sein.

Der Standort bleibt, trotz Einführung der neuen Marke, allen Kunden als Servicepartner von Audi, VW und VW Nutzfahrzeuge nach wie vor erhalten.

