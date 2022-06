Live am Wilkeplatz startet Samstag

(wS/war) Warstein15.06.2022 | Drei Belecker Gastronomiebetriebe (Da Vinci, La Fontana und Eiscafé Cortina) organisieren im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Live am Wilkeplatz“ verschiedene Musik-Acts auf der Bühne. Diese Veranstaltungsreihe sowie die Veranstaltungsreihe „Sommer im Dieploh“ (Start: 1. Juli) werden u.a. mit Unterstützung des Stadtmarketing Warstein e.V. durchgeführt. Die erste Veranstaltung der Veranstaltungsreihe „Live am Wilkeplatz“ am Samstag steht ganz im Zeichen der italienischen Kultur und startet um 18.30 Uhr. Geboten werden Spezialitäten aus der Partnerstadt Pietrapaola sowie Live-Musik durch die Künstlerin Enza. Leckeres Essen und feiern mit einem guten Gefühl ist bei der Pizzeria La Fontana möglich. Die Organisatoren freuen sich auf einen typischen italienischen Abend mit leckerem Essen, gutem Wein, Live-Musik und vor allem einen gemütlichen Abend unter Freunden. Weil die Plätze in der Gastronomie begrenzt sind, wird um eine entsprechende Tischreservierung gebeten! „Wir freuen uns, dass einige sehr engagierte Gastronomen, Händler und Anlieger in unserem Stadtgebiet auch in diesem Jahr unsere Plätze wieder mit Live-Musik und Programm beleben. Die beiden Veranstaltungsreihen in Belecke und Warstein sind schon im vergangenen Jahr, trotz Corona, in der Bürgerschaft sehr gut angekommen und angenommen worden“, erklärt Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V.

Foto: Jeroen Tepas