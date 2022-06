ManV-Auslösung nach Unfall in Altenhundem – Massenanfall von Verletzten

(wS/red) Altenhundem 14.06.2022 | Gegen 18:23 Uhr wurde aufgrund eines Unfalls der sich in Altenhundem ereignete zu der Auslösung ManV – Massenanfall von Verletzten.

Direkt vor der Rettungswache in der Hundemstraße kam es zu einem Auffahrunfall in dem drei Fahrzeuge verwickelt wurden. Dabei wurden 4 Erwachsene und 2 Kinder glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten wurde eine größere Anzahl an Rettungskräften zur Unfallstelle alarmiert.

Neben Notarzt, Sanitäter und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

