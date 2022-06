Noch freie Plätze: Sommerferien-Freizeit für Kinder in Plauen

(wS/si) Siegen 02.06.2022 | Das Jugendamt der Stadt Siegen veranstaltet in den Sommerferien eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche in Siegens Partnerstadt Plauen in Sachsen: Für die Freizeit vom 27. Juni bis zum 9. Juli 2022 gibt es noch freie Plätze. Die Unterkunft befindet sich in einem ehemaligen Rittergut, heute die Jugendherberge „Taltitz“ an der Talsperre Pirk. Dort stehen unter anderem ein Badesteg, Ruderboote und ein großes Außengelände für viele Aktivitäten zur Verfügung. Außerdem stehen Ausflüge nach Plauen und die Umgebung, erlebnispädagogische Aktionen und viele Kreativangebote auf dem Programm.

Es sind noch Plätze für Mädchen und Jungen zwischen neun bis 13 Jahren frei. Im Preis von 240 Euro bzw. 140 Euro mit Siegener Ausweis sind der Transport im Reisebus, Unterkunft und Verpflegung sowie alle anfallenden Eintrittsgelder enthalten.

Anmeldungen können an die E-Mail unter v.pittke@siegen.de gesendet werden. Weitere Auskunft zur der Freizeit sind telefonisch unter (0271) 404 – 2204 möglich oder unter dem Siegener Ferienspaß www.unser-ferienprogramm.de/siegen.

Foto: Stadt Siegen