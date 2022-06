Regenwasserkanal und Wasserleitung stehen vor Erneuerung

(wS/blb) Bad Berleburg 15.06.2022 | Die Stadtwerke Bad Berleburg weisen darauf hin, dass ab Montag, 20. Juni, in der Bismarckstraße in Bad Berleburg der Regenwasserkanal und die Wasserleitung erneuert werden. Die Baumaßnahme wird in mehreren kurzen Abschnitten unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr ausgeführt, beginnend oberhalb der Bahnquerung bis zur Schützenstraße. Anliegerinnen und Anlieger sowie Rettungsfahrzeuge können die einzelnen Hausgrundstücke aber während der Bauzeit anfahren. Die Stadtwerke Bad Berleburg bitten alle Betroffenen um Verständnis für diese notwendige Baumaßnahme und die hiermit verbundenen Einschränkungen, insbesondere die Lärm-und Schmutzbelästigung.

Für weitere Informationen und Fragen steht Timo Homrighausen von den Stadtwerken unter Tel. 02751 923-218 gerne zur Verfügung.