,,Schützenfest Setzen 2022″ – Terminübersicht

(wS/si) Setzen 10.06.2022 | Vogelschießen / Kaiserschießen Freitag, 10. Juni 2022 ab 18:00 Uhr am Vogelschießstand hinter der Festhalle Schützen

Samstag, 11. Juni 2022 ab 14:00 Uhr am Vogelschießstand hinter der Festhalle anschließend gemütliches Beisammensein in der Festhalle.

Schützenfest und Königskrönung Frühschoppen mit Königskrönung und Ehrungen Sonntag, 12. Juni 2022 ab 11:00 Uhr in der Festhalle musikalische Unterhaltung mit dem „Siegener Blasorchester“ ca. 12:30 Uhr Mittagessen ca. 14:30 Uhr Kaffee und Kuchen.

Für das leibliche Wohl wird an allen Tagen bestens gesorgt.