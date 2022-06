Umbenennung der Hindenburgstraße – Zum 130. Geburtstag von Walter Krämer

(wS/si) Siegen 07.06.2022 | Am 21. Juni 2022 jährt sich der 130. Geburtstag von Walter Krämer, der am 6.11.1941 von der SS im KZ ermordet wurde. Ermordet, weil er als Kommunist standhaft und organisiert gegen den Naziterror gekämpft hat und sich sein Rückgrat nicht brechen ließ. Gegenseitige Solidarität, Menschlichkeit und Verantwortung zu übernehmen waren Leitlinien seines Handelns als Gefangener im KZ Buchenwald. Er ist für uns heute ein Vorbild und gibt uns Ansporn für unser antifaschistisches Engagement.

Am 16.06.2022 haben Mitglieder des Bündnisses Siegen gegen Rechts Walter Krämer mit der kurzfristigen Umbenennung der Hindenburgstraße in Walter Krämer Straße geehrt. Diese Aktion war Teil der Aktivitäten zum 130. Geburtstag.

Am 23.06.2022 um 18.00 Uhr im KrönchenCenter, Markt 25, in Siegen und 24.06.2022 um 15.00 Uhr in der BlueBox , Sandstraße 54 in Siegen finde Diskussionsveranstaltungen mit Klaus Dimler statt. Er ist der Sohn von Kurt Dimler, (einem der 21.000 überlebenden Buchenwaldhäftlinge, der Walter Krämer persönlich gekannt hat). Klaus Dimler, wird den Bogen spannen zwischen der Vergangenheit und Heute. Der Schwur der überlebenden Häftlinge von Buchenwald ist aktueller denn je. Denn der Nazismus existiert bis heute und statt Frieden und Freiheit wird die Welt an den Rand des Abgrunds getrieben bis hin zur Gefahr eines III. Weltkriegs.

Was ist zu tun, was lernen wir aus der Geschichte? Während der Veranstaltungen wird eine Ausstellung zum Leben und Wirken Walter Krämers gezeigt. Diese ist eine Leihgabe der VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein.