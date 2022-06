Verkehrsbehinderung nach Auffahrunfall auf der Marburger Straße in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 06.06.2022 | Gegen 13:20 Uhr kam es auf der Marburger Straße in Kreuztal aufgrund eines Auffahrunfalls zu leichten Verkehrsbehinderungen. Beteiligt waren bei dem Unfall, der sich in Fahrtrichtung Kreuztal ereignete 4 Fahrzeuge. Nach ersten Infos wurde dabei eine Frau leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Marburger Straße musste kurzzeitig einspurig gesperrt werden. Der Verkehr von Ferndorf kommend in Richtung Kreuztal wurde von der Polizei über die Ernstdorfstraße umgeleitet.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de