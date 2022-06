Video: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B62 in Freusburg

(wS/mg) Freusburg 10.06.2022 | Am Freitagmorgen befuhr ein 46-jähriger Transporterfahrer die B62 von Euteneuen in Richtung Freusburg. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Mann nach links von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr.

Freusburg Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Hier prallte der Transporter frontal mit dem Pkw einer 55 Jährigen zusammen. Ersthelfer die den Unfall beobachtet hatten, kümmerten sich sofort um die Verletzten. Für die Frau aus dem Opel Corsa kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Der Unfallverursacher konnte durch die Ersthelfer vor Ort erfolgreich reanimiert werden. Sein Gesundheitszustand sei laut Polizei derzeit 9:45 Uhr stabil.

Fotos & Videobeitrag: M. Groß / wirSiegen.de

