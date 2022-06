Vortrag zu den Megatrend und Herausforderungen der Gemeinde am 5. Juli im Burbacher Bürgerhaus

(wS/BU) Burbach 24.06.2022 | Pandemie, zunehmende Extremwetterereignisse, Borkenkäferkalamität, Ukraine-Krieg zusammen mit den ohnehin bekannten und herausfordernden Zukunftsaufgaben geben die Entwicklungen der jüngsten Zeit Anlass für eine Zäsur. Die Gemeinde Burbach hat sich aus diesem Grund die Überarbeitung des kommunalen Leitbildes vorgenommen. Unterstützt wird sie dabei vom Beratungsbüro Loth Städtebau + Stadtplanung aus Siegen. In diesem Prozess setzt die Verwaltung auf eine breite Beteiligung. Die Meinungen, Anregungen, Erkenntnisse, Sorgen und Prioritäten der Burbacherinnen und Burbacher wurden bereits durch die umfangreiche 2020 und 2021 durchgeführte Bürgerumfrage ermittelt.

Die Mitarbeitenden der Gemeinde haben sich jüngst fachübergreifend mit der Überarbeitung des Leitbildes beschäftigt. Bevor auch die Politik zu einem Workshop nach den Sommerferien zusammentritt, lädt die Gemeinde alle Interessierten zu dem öffentlichen Vortrag „ nur gemeinsam lebenswert–Megatrends und Herausforderungen für die Gemeinde Burbach“ am Dienstag, 5. Juli, um 17 Uhr im Bürgerhaus Burbach ein. Als Referent konnte Stefan Postert, Standortleiter des Büros Stadt + Handel in Hamburg, in dem er zudem den Geschäftsbereich „Stadtstrategien und urbane Ökonomie“ verantwortet, gewonnen werden. In seinen Projekten widmet sich Stefan Postert der Herausforderung, wie die fortlaufende Transformation von Städten und Stadtzentren sinnstiftend ausgestaltet, nachhaltig finanziert und optimal gesteuert werden kann mal als Autor, mal als Moderator, mal als Umsetzer. Er ist seit zwei Jahrzehnten in der Schnittstelle von Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung aktiv. Seine besondere Leidenschaft gilt dabei urbaner Innovation und kollaborativen Prozessen. Nach dem Studium und ersten beruflichen Jahren bei der Wirtschaftsförderung war Stefan Postert mehr als 20 Jahre in einer IHK u.a. für Stadtentwicklung und Branchenbetreuung verantwortlich. Davon zehn Jahre als fachpolitischer Sprecher für „Handel, Stadtentwicklung und Stadtmarketing“ aller 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen gegenüber Landespolitik und Landesverwaltung. Stefan Postert ist Vorstandsmitglied bei Urbanicom – Deutscher Verein für Stadtentwicklung und Handel e.V.

In seinem Vortrag widmet sich Stefan Postert den offensichtlichen, aber auch verborgenen Herausforderungen, denen sich unsere Städte und Gemeinden wie Burbach gegenübersehen. Sein Fokus liegt auf unterschiedlichen Facetten der Stadt- und Dorfentwicklung. Er schaut hinter den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmen, blickt auf den Einfluss der virtuellen auf die physische Realität, betrachtet die Potenziale von Mobilität und Energie. Und er blickt auf das Zusammenspiel von Orten und ihren Nutzerinnen und Nutzern. Dabei steht stets die Frage im Mittelpunkt, was unsere Städte, was Burbach lebenswert(er), liebenswert(er) und lohnenswert(er) macht.

Im Anschluss wird es die Möglichkeit zur Diskussion geben.

Der Eintritt ist kostenlos.

