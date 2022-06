Waldspaziergang im Buschhüttener Mattenbachtal am 26. Juni 2022 um 12:05 Uhr

(wS/kr) Kreuztal 20.06.2022 | Die Klimakatastrophe schreitet voran und zeigt, wie verheerend sich eine ungebremste Erderhitzung auch in unseren bislang eher begünstigten Breitengraden auswirkt. Langanhaltende Phasen der Trockenheit, Gewitter, Starkregen, Stürme und andere extreme Wetterereignisse nehmen weiter zu – mit schlimmen Folgen für Mensch und Umwelt.

Wer kann da ernsthaft noch weiter „business as usual“ betreiben? Bundesverkehrsminister Volker Wissing sowie sämtliche Politiker und Wirtschaftsfunktionäre, die immer noch der Ansicht sind, dass auf einem begrenzten Planeten unbegrenztes Wachstum möglich sei! Auch in Siegen-Wittgenstein wird dieser Irrglaube weiter fleißig verbreitet, unter anderem durch das Bundesfernstraßenprojekt B508n/B62n – bekannt unter dem massiv beworbenen Marketing-Namen „Route 57“.

Doch was sich nach einer harmlosen „Kette von Ortsumgehungen“ anhört, entpuppt sich als eine überdimensionierte Betonwalze, die eine Schneise der Verwüstung durch unsere Region ziehen und damit gleichzeitig eine Verkehrswende aktiv verhindern würde. Nicht nur bislang unberührte, zum Teil unter Schutz stehende Naturräume würden zerstört, auch Wohngebiete, Betriebe sowie forst- und landwirtschaftliche Flächen würden massiv beeinträchtigt.

Das Netzwerk Natur 57, ein Bündnis aus Bürgerinitiativen, Vereinen, Naturschutzverbänden und Waldgenossenschaften setzt sich für den Erhalt dieser Gebiete ein. So auch für das Mattenbachtal in Kreuztal-Buschhütten, das dem geplanten Straßenbau als Erstes zum Opfer fallen würde. Als einziges fußläufig erreichbares Naherholungsgebiet in Buschhütten ist das Mattenbachtal ein wahrer Naturschatz.

Wer diesen nicht nur mit eigenen Augen sehen will, sondern auch interessante Informationen über seine zahlreichen wichtigen Funktionen und Ökosysteme erhalten möchte, ist herzlich eingeladen zum Waldspaziergang am 26. Juni 2022 um fünf nach zwölf.

Unterwegs stehen uns ausgewiesene Fachleute für Infos und Gespräche zur Verfügung:

Prof. Dr. Klaudia Witte, Erste Vorsitzende des Nabu Siegen-Wittgenstein

Dr. Gert Bültermann, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Kindelsberg e.V.

Friedrich Henstorf, Beisitzer der AG Rothaargebirge

Rüdiger Becker, Vorstand der Waldgenossenschaft Buschhütten

Wolfgang Weber-Barteit, Vorstandsmitglied der AG Rothaargebirge

