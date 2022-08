Brennendes E-Bike beschäftigte Polizei und Feuerwehr in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 31.08.2022 | Ein in Brand geratenes E-Bike an der Ladesäule in Höhe der Marburger Straße 8 liegend beschäftige am frühen Mittwochmorgen gegen 02:35 Uhr die Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Kreuztaler Feuerwehr hatten die Flammen schnell gelöscht. Am E-Bike entstand jedoch vermutlich Totalschaden.

Eine in der Nähe aufhaltende Person, die den Einsatz wohl sehr lustig fand wurde zeitnah von der Polizei kontrolliert. Ob das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde oder durch Brandstiftung ermitteln nun die Beamten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de