„JC“-Veranstaltung zum 3. Mal in Kreuztal

(wS/ggk) Kreuztal 29.08.2022 | Erstmals hatten sich 2012 ev. Gemeinschaften und Gemeinden in Kreuztal zu einer christlichen Großveranstaltung in Kreuztals Stadthalle zusammengefunden. Sie trug den Titel „Jesus Christus 2012“. Nach 2018 findet nun zum dritten Mal „Jesus Christus 2022“ in Kreuztal statt. Veranstalter sind die ev. Gemeinschaften aus Kreuztal und Dahlbruch sowie die Gemeinde „Siegerland Volksmission“. Das Generalthema von „Jesus Christus 2022“ lautet dieses Mal: „Wie kann ich glauben?“ Die Unterthemen an den einzelnen Abenden ab dem 04. September lauten u.a.: „Wie kann ich glauben, wenn Christen mich enttäuscht haben?“; „… wenn die Bibel voller Widersprüche ist?“; „…, wenn es so viel Leid in der Welt gibt?“ Die Themenabende beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Ev. Gemeinschaft Osthelden“ (Alter Weg 26-28) in Kreuztal-Osthelden. Zeitgleich werden die Veranstaltungen per Livestream in etliche Gemeindehäuser in Kreuztal und Dahlbruch übertragen. Redner bei „JC2022“ ist der Autor und Dozent an einer ev. theologischen Ausbildungsstätte Markus Wäsch (Dillenburg). Weitere Informationen sowie die Möglichkeit eines Livestreams unter www.JC2022.de

