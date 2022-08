Samstag 03.09.2022 – Neueröffnung Sucuk-Döner in Kreuztal

(wS/su) Kreuztal 31.08.2022 | ERÖFFNUNGSANGEBOT: SUCUK DÖNER 3€

Am Samstag, den 03.09.2022, eröffnet „SUCUK and CHILL“ im Kauf-Center auf der Marburger Str.19 in Kreuztal das erste Sucuk-Döner Restaurant der Region.

Zur Eröffnung am Samstag kostet das Hauptprodukt, der Chilled Classic, 3€.



„Unser Chilled Classic ist Sucuk-Döner in einem besonders schmackhaften Sesambaguette, mit verschiedenen Toppings und Saucen. „Die neue Dönergeneration“ beschreibt Betreiber Dennis Schäfer den Sucuk-Döner.

Sucuk ist eine zunehmend an Beliebtheit gewinnende türkische Knoblauchwurst. Mit seinem Konzept, bringt SUCUK and CHILL Deutsche Streetfoodkultur mit den Einflüssen türkischstämmiger Gastarbeiterkinder und ihrer Kultur zusammen und spricht damit die Jugend zwischen Hip-Hop und orientalischen Beats an.

Neben dem Klassiker „Chilled Classic“, werden weitere Varianten, wie der „Chilled Cheesy“ und auch vegane Varianten mit Falafeln angeboten.

Teammitglied Emir Sahin Karaman bedient die Tage vor der Eröffnung als Warm-Up in der Krefelder Filiale von SUCUK and Chill.

„Wir sind richtig heiß loszulegen! Ich durfte mich in Krefeld schonmal warm machen, habe dort ein tolles Team und jede Menge liebe Gäste kennengelernt. Wir freuen uns total, das endlich auch in Kreuztal zu haben“.