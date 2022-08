SPIEGEL Bestseller-Autorin Katharina Afflerbach kommt zu zwei Lesungen ins Siegerland

(wS/red) Kreuztal 30.08.2022 | Die gebürtige Kreuztalerin und zweifache SPIEGEL Bestseller-Autorin Katharina Afflerbach kommt im September für zwei Lesungen zurück in die Heimat.

Am Mittwoch, 21. September um 19:30 Uhr hat sie Geschichten von ihren Sommern als Sennerin auf einer Schweizer Alp im Gepäck. Sie liest bei buecher buy eva in Hilchenbach, Markt 5 aus „Bergsommer – Wie mir das Leben auf der Alp Kraft und Klarheit schenkte“.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 02733 7420 oder info@buecherbuyeva.de.

Einen Tag später, am Donnerstag, 22. September um 19:00 Uhr ist sie in der Kreuztaler Stadtbibliothek zu Gast und liest aus ihrem neusten Buch „Manchmal sucht sich das Leben harte Wege“. Dieser Abend findet in Kooperation mit den Kinder- und Jugendhospizen Siegen und Olpe statt. Anstelle eines Eintrittsgeldes werden um Spenden für die Einrichtungen gebeten.

