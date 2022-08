Übergabe der ersten Jubiläums-Ehrenamtskarten in Wilnsdorf

(wS/wi) Wilnsdorf 30.08.2022 | Wer sich so viele Jahre im Dienst der Gesellschaft aufopfert, hat es durchaus verdient, auch mal etwas Wärme im Rampenlicht zu spüren. Darum ging es vor einigen Tagen bei der feierlichen Übergabe der ersten Wilnsdorfer Jubiläums-Ehrenamtskarten in der ehrwürdigen Atmosphäre des großen Museumssaals. Mit viel Bescheidenheit nahmen die neun Auszuzeichnenden ihre Karten, Urkunden und Blumen von Bürgermeister Hannes Gieseler entgegen.

„Es gibt viele wichtige Tätigkeiten, die man nicht immer auf den ersten Blick sieht. Deshalb ist es wichtig, diese Leistungen zu würdigen, welche absolut keine Selbstverständlichkeit sind. Wir brauchen solche Menschen, die ihre Zeit und ihre Erfahrung einbringen, damit es letztlich einen gesellschaftlichen Zusammenhang in der heutigen Zeit gibt“, betonte der Bürgermeister und stimmte mit den Gästen in jeden Applaus für die mindestens 25 Jahre Ehrenamt mit ein. Diese sind die Mindestvoraussetzung für den Erhalt der Jubiläumskarte. Die meisten Jahre brachte die 83-Jährige Gisela Stein fürs ehrenamtliche Engagement auf, ganze sieben Jahrzehnte war sie aktiv, u.a. im Küsterdienst, beim Vorlesen im Altersheim und im Seniorensport.

In so vielen Jahren sammelte sich einiges an, weshalb die Ehrenämter wesentlich mehr Bereiche abdecken, als Karten verliehen wurden. Das Spektrum reichte von der Leitung der Frauenhilfe, über die Flüchtlingsbetreuung und dem Vorsitz des VdK Wilnsdorf bis zum Jugendwart der Feuerwehr und der Hospizarbeit, um nur einen kleinen Einblick zu geben. Neben der Übergabe hatte jede und jeder Einzelne die Möglichkeit, von einer Tätigkeit zu berichten und den Gästen die Wichtigkeit dieser in der Gesellschaft nahezulegen. Im Anschluss konnten sich alle Ausgezeichneten in lockerer Atmosphäre mit den Gästen im Museumfoyer bei einem Glas Sekt und einem kleinen Imbiss austauschen.

Die Jubiläums-Ehrenamtskarte beinhaltet alle Vorteile und Vergünstigungen der regulären Ehrenamtskarte, hat allerdings eine lebenslange Gültigkeit und muss daher nicht erneut beantragt werden.