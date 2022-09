Auslaufendes Öl im Windpark am Spreitzkopf

(wS/red) Bad Laasphe 29.09.2022 | Gegen 23:30 Uhr wurde der Löschzug1 mit dem Alarmstichwort ABC2-Auslaufendes Öl in den Windpark am Spreitzkopf zwischen Bad Laasphe und Hesselbach alarmiert. Vor Ort sah man, dass aus dem Maschinenraum in 140m Höhe Öl den Mast des Windrades hinunter lief. Um das Öl aufzufangen wurde am Fuß der Windkraftanlage mit Hilfe des Betreibers eine Auffangrinne aus Silofolie, Baumstämmen und Ölbindemittel angebracht. In diese kann das Öl laufen ohne Schaden an zu richten. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand neben dem Anbringen der Auffangrinne auch die Ausleuchtung der Einsatzstelle. Gegen 01:30 Uhr konnten die 23 Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier