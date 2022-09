Erfolgreiche Deutsche Meisterschaft im Sportschießen für Linnea Schnerr vom Schützenverein Littfeld 1867 e.V

wS/ sl) Kreuztal 06.09.2022 | Krönender Abschluss einer starken Saison.

Mit vier jungen Schützinnen war der Schützenverein Littfeld 1867 e.V. bei den Deutschen Meisterschaften auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück bei München vertreten.

Die Gewehrschützinnen Linnea Schnerr, Katharina Pieper (beide Juniorinnen II), Michelle Meister (Juniorinnen I) und Pistolenschützin Nathalie Meister hatten sich bei den Landesmeisterschaften für mehrere Starts qualifiziert.

Besonders erfolgreich waren die nationalen Meisterschaften für Linnea Schnerr. Mit einer enormen Leistungssteigerung im Verlauf des Jahres sammelte die Juniorin nicht nur in ihrer Paradedisziplin Luftgewehr die Medaillen, sondern auch bei ihren Starts mit dem Kleinkalibergewehr. 2x Gold, 1x Silber und 3x Bronze waren bei der Rückkehr ins Siegerland im Gepäck und eine Nominierung für die 1. Garde des Junioren- Nationalkaders.

Nach dem 3. Platz zum Auftakt (KK 3×20, 579 Ringe) legte die Juniorin am Folgetag in der ähnlichen Disziplin KK 3-Pos noch 8 Ringe drauf und wurde mit starken 587 Ringen Deutsche Meisterin. Zusammen mit den Mannschaftskolleginnen Michelle Meister (556, Platz 35 bzw. 564, Platz 28) und der Top-Ten-Platzierten Katharina Pieper (573, Platz 10 bzw. 577, Platz 7) wurde in beiden Disziplinen Platz 6 mit der Mannschaft für den SV Littfeld erreicht.

Mit dem Luftgewehr startete Linnea Schnerr für den SSV Mönninghausen e.V. und wurde hier mit 625,3 Ringen und 0,2 Ringen Rückstand Deutsche Vizemeisterin. In der Mannschaftswertung gab es noch eine Bronzemedaille oben drauf. Die erstmals in der Damenklasse startende Luftpistolenschützin Nathalie Meister erreichte bei ihrem einzigen Start 549 Ringe und platzierte sich mit dem 33. Platz im Mittelfeld.

Einen letzten Start hatte die Littfelder Gewehr-Mannschaft im KK liegend. Platz 9 im Mannschaftswettbewerb war es am Ende für Michelle Meister (609,5, Platz 28) Katharina Pieper (600,2, Platz 39) und Linnea Schnerr, die auch hier wieder mit einem guten Ergebnis glänzen konnte.

Mit 620,2 Ringen in Zehntelwertung fügte sie mit dem 3. Platz ihrer Sammlung eine weitere Medaille hinzu. Doch damit waren die erfolgreichen Tage der zum Schluss stark erkälteten Schützin noch nicht zu Ende.

Nach dem KK-Wettkampf am Vormittag musste Linnea Schnerr mit Nils Palberg vom BSV Holzwickede im Luftgewehr-Mixed für den Westfälischen Schützenbund noch mal ran. Dieser Wettbewerb wurde zu einem Schluss-Highlight. 23 Junioren-Teams aus 14 Landesverbänden traten zum Vorkampf an. Das westfälische Team mit Linnea (418,7 Ringe) und Nils (414,6 Ringe) qualifizierte sich mit Platz 2 für das Finale der besten 5 Teams. Ein hochspannendes Finale im Ausscheidungsmodus. Lange in Führung liegend kam es beim drittletzten Schuss zu einem Gleichstand der zwei verbliebenen Teams des westfälischen und bayrischen Schützenbundes. Das westfälische Duo behielt die Nerven und gewann mit dem letzten Schuss Gold!