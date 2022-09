Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September auf dem Roten Platz in Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 13.09.2022 | Die Stadt Kreuztal beteiligt sich in diesem Jahr erstmalig an der Europäischen

Mobilitätswoche. Diese findet jedes Jahr vom 16. bis 22. September statt und steht in diesem

Jahr unter dem Motto „Besser verbunden“.

„Wir haben ein breit gefächertes Programm zusammengestellt, hoffen auf rege Teilnahme

der Bürgerinnen und Bürger und freuen uns über die Ehrenamtlichen, die das Programm

mitgestalten“, so Stadtbaurätin Christina Eckstein.

Mobilitätstag auf dem Roten Platz

Freitag, 16.09.2022 von 13 Uhr bis 17 Uhr

Kreuztal hat viel zu bieten – auch im Bereich Mobilität. Lokale und regionale

Akteurinnen und Akteure präsentieren Ihre Angebote und Initiativen.

Die Initiative „Radeln ohne Alter Kreuztal“ und der Bürgerbus Kreuztal e.V. stellen sich vor.

Radeln ohne Alter ist ein Angebot für Seniorinnen und Senioren sowie

mobilitätseingeschränkte Personen. Ab ca. 14 Uhr wird auch die Rikscha mit einem Fahrer

vor Ort sein. Der Bürgerbus Kreuztal e.V. wird über sein ergänzendes Angebot zum ÖPNV

informieren. Bereits seit 1998 fährt der Bürgerbus im Kreuztaler Stadtgebiet.

Auch die Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein e.V. wird mit ihrer langjährigen Erfahrung

und Kompetenz den Mobilitätstag bereichern. Hier liegt der Fokus auf dem Thema sichtbar

sein und sichtbar machen. Neben Informationsmaterial und kompetenter Beratung wird auch

ein Sehtest angeboten, der verschiedene Szenarien simuliert, so zum Beispiel auch die

Sichtbarkeit in der Dunkelheit.

Mit der Velocity Siegerland GmbH nimmt ein weiterer Partner am Mobilitätstag teil. Velocity

baut derzeit im Siegerland ein öffentliches Fahrradverleihsystem auf.

Am Mobilitätstag erklären die Mitarbeitenden das Verleihsystem und auch kostenlose kurze Testfahrten werden von Velocity Siegerland von im Zeitraum 13 bis 15 Uhr ermöglicht. Das Tragen eines Helms wird dringend empfohlen. Bitte bringen Sie Ihren eigenen Helm mit.

Die Stadtbibliothek Kreuztal bietet am Mobilitätstag mit ein tolles Angebot für Kinder. So wird

eine thematisch passende Geschichte vorgelesen und es gibt eine spannende Mitmach-

Aktion. Mit spaßigen Malvorlagen zum Thema Mobilität sind am Maltisch der Phantasie

kaum Grenzen gesetzt.

Mit dem Start der Europäischen Mobilitätswoche stellt die Stadtbibliothek außerdem Medien

zum Thema Mobilität aus.

Die Stadt Kreuztal wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein. Stadtbaurätin Christina

Eckstein wird bei zwei Stadtrundgängen über die Umgestaltung der Innenstadt und die

Wegeverbindung in die Fritz-Erler-Siedlung berichten. Die Stadtrundgänge beginnen um

13.15 Uhr und um 15 Uhr am Stand der Stadt Kreuztal auf dem Roten Platz. Nach einer

kurzen Einführung in das Thema am Stand wird Frau Eckstein mit allen Interessierten die

umgestalteten Bereiche in der Stadt begehen.

Die Stadtbibliothek Kreuztal und die Stadt Kreuztal werden sowohl am Mobilitätstag als auch an anderen Tagen von ihren Auszubildenden und dual Studierenden unterstützt.

Familienfreundliche Fahrradtour durchs Ferndorftal

Sonntag, 18.09.2022

Start Parkplatz Roonstraße 13 Uhr

Damit die Zeit bis zur Abfahrt für die Kinder nicht langweilig wird, beginnt die Stadtbibliothek

Kreuztal eine halbe Stunde bevor die Radtour losgeht mit ihrem kurzweiligen Programm. Es

wird eine Geschichte vorgelesen und eine Mitmach-Aktion angeboten.

13.30 Uhr – Abfahrt

Die geplante Fahrradtour ist für Fahrräder ohne Unterstützungsmotor geeignet. Sie führt vom

Parkplatz Roonstraße auf den Radweg durchs Ferndorftal. Es geht von hier aus weiter

Richtung Kredenbach und führt dort am Spielplatz in der Zitzenbach vorbei.

Zudem besteht die Möglichkeit sich, während der Tour von der Gruppe zu trennen und den

„Tag der offenen Hütten im Zitzenbachtal Ferndorf“ zu besuchen. Die Hütten sind von 11 bis

17 Uhr geöffnet, sodass noch eine Einkehr möglich ist. Sowohl der Start als auch eine

Übersichtkarte befinden sich am Parkplatz des Freibades Zitzenbach. Vom Parkplatz am

Freibad bis zur höchst gelegenen Hütte sind ca. 160 Höhenmeter zurückzulegen.

Wer die Radtour in der Gruppe beenden möchte, fährt wieder mit zum Parkplatz Roonstraße.

Die Rundtour beträgt ca. 12 Kilometer. Neben Radwegen werden auch Straßen befahren,

einmal wird eine Hauptstraße gekreuzt.

Bitte bringen Sie ausreichend Getränke für die Tour mit.

Die Stadt Kreuztal empfiehlt ausdrücklich das Tragen eines geeigneten Fahrradhelms.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Bitte melden Sie sich bei der Radverkehrsbeauftragten Frau Utsch an:

E-Mail: a.utsch@kreuztal.de Telefon: 02732/51-309

Fit for e-bike – E-Bike Kurs für Seniorinnen und Senioren

Mittwoch, 21.09.2022 von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Pedelecs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da das Pedelec das Fahren in der

bewegten Topografie des Siegerlandes deutlich erleichtert. Der Radsportverein RSV

Osthelden e.V. bietet in Zusammenarbeit mit der Seniorenberatung der Stiftung

Diakoniestation Kreuztal – Sozialstation für die Stadt Kreuztal ein E-Bike-Kurs für

Seniorinnen und Senioren an.

Weiterführende Informationen und die Möglichkeiten zur Anmeldung finden Sie auf der

Homepage des RSV Osthelden e.V.. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich bis zum 14.09.2022.

Vorlesen und Mitmachaktion der Stadtbibliothek Kreuztal

Donnerstag, 22.09.2022 um 15 Uhr, Spielplatz Ziegeleifeld

Das Programm zur Europäischen Mobilitätswoche schließt in Kreuztal mit einem

Vorlesenachmittag der Stadtbibliothek Kreuztal . Es wird eine Geschichte vorgelesen und es

gibt auch hier wieder eine spannende Mitmach-Aktion.