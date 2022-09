Examen in der Tasche: 26 Pflegeschüler feiern Abschluss

(wS/si) Siegen 13.09.2022 | Siegener Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen gratuliert Absolventen

Es ist vollbracht: Nach 65 Wochen auf der Schulbank und mehr als 2500 praktischen Stunden haben 26 frischgebackene Gesundheits- und Krankenpfleger des Pflegebildungszentrums (PBZ) der Diakonie in Südwestfalen ihren Abschluss gefeiert. Fein gekleidet und begleitet von Familie und Freunden kamen die Examinierten in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen zusammen. Lob, Gratulationen und liebe Worte rührten die ehemaligen Schüler und ihre Lehrer teilweise zu Tränen.

Drei Jahre liegen hinter den Absolventen des Kurses 137, die im September 2019 in ihre Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gestartet sind. Das Besondere: Mit den neuen 26 Nachwuchskräften endet dieser Ausbildungsgang im Siegener Pflegebildungszentrum. Seit 1. Januar 2020 gilt dort nämlich die neue, generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Erfolgreich abgeschlossen, können die Absolventen dann in sämtlichen Versorgungseinrichtungen tätig werden und Menschen jeglicher Altersgruppen pflegen.

Lern-Abläufe, die unvorhergesehen umgestaltet werden mussten – eine Zeit, die die Absolventen und ihre Ausbilder während der Examensfeier Revue passieren ließen. Denn schon kurz nach Beginn ihrer Ausbildung erlebten die Schülerinnen und Schüler die Corona-Pandemie samt Lockdown von Anfang an mit. Homeschooling, digitale Lernprogramme und eine Chatfunktion für die Kommunikation zwischen Lehrern und Auszubildenden waren schon bald an der Tagesordnung. Trotz Phasen, in denen es sich umzustellen galt, zeigten sich die PBZ-Schüler laut Schulleiter Frank Fehlauer diszipliniert und zielorientiert: „Ihr habt wirklich jede Herausforderung bravourös gemeistert, euch toll auf den Stationen integriert und startet nun mit sehr guten und guten Prüfungsergebnissen in euer Berufsleben. Ich bin stolz auf euch.“

Von den 26 Examinierten nahmen 20 Absolventen das Übernahmeangebot an und bleiben dem Diakonie Klinikum an den beiden Standorten Siegen (Jung-Stilling) und Freudenberg (Bethesda) weiterhin erhalten. Das freute auch Verwaltungsdirektor Fred-Josef Pfeiffer: „Im Namen der Geschäftsführung wünsche ich Ihnen das Beste für die Zukunft und dass sie einem Beruf nachgehen, den Sie gerne und mit Freude ausüben.“ Nicht nur der Berufsstart wird nun aufregend für die Gesundheits- und Krankenpfleger. Ob Intensivpflegefachkraft, Praxisanleitung oder ein weiterführendes Studium – mit dem Examen in der Tasche machen verschiedene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten die Pflege zu einem vielseitigen Berufsfeld. Pflegedirektor Sascha Frank lobte die Leistungen der ehemaligen Schüler und gab ihnen mit auf den Weg, stets neugierig zu bleiben: „Seien Sie offen für Neues und stärken Sie damit ihr berufliches Selbstvertrauen.“ Mit einem weinenden Auge verabschiedete Kursleiter André Muesse die Absolventen: „Was euch auszeichnet ist, dass ihr in all eurem Tun einen Schutzraum bietet. Einen Schutzraum für andere Menschen, für euch selbst als Team, für Emotionen. Nehmt euch genau das auch für eure Zukunft mit. Eure künftigen Kollegen können sich auf euch freuen.“ Die Feststunde schloss Krankenhausseelsorgerin Pfarrerin Christiane Weis-Fersterra mit einer Andacht ab. Sie wünschte den Examinierten das Beste für ihren beruflichen Weg und dass sie sich in schwierigen Zeiten immer auf eine Stütze verlassen können: „Vergleicht man eine Krise mit einer Welle, so mögen Sie stets einen Lenkdrachen finden, der Ihnen hilft, auf jeder noch so hohen Welle reiten zu können.“ Musikalisch begleitet wurde die Examensfeier von Svenja Dettmer am Klavier.

Das staatliche Examen bestand aus einer praktischen, drei schriftlichen und drei mündlichen Prüfungen. Zu dem Kurs zählten Schüler der Diakonie in Südwestfalen, des Helios Klinikums Bad Berleburg sowie der Celenus Klinik für Neurologie in Hilchenbach.

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann startet im PBZ an der Virchowstraße zwei Mal im Jahr – am 1. März und am 1. September. Interessierte melden sich im Sekretariat bei Anja Frevel unter: 0271 333 6481.

Das Examen bestanden haben:

Joshua Bald (Siegen), Camelia Calota (Bad Laasphe), Lara Hampel (Daaden), Jenniver Hoffmann (Siegen), Lara Hoppe (Freudenberg), Jana Keller (Cölbe), Celine Kemper (Neunkirchen), Paula Klaas (Neunkirchen), Jennifer Koch (Hilchenbach), Lea Krause (Freudenberg), Kim Neumann (Siegen), Leonie Nicolai (Burbach), Lara Ohrndorf (Siegen), Johannes Pfennig (Siegen), Mergim Rashiti (Hilchenbach), Hanah Reuter (Burbach), Lisa Richter (Greifenstein), Philipp Ring (Hilchenbach), Patricia Roth (Bad Laasphe), Annika Sas (Mudersbach), Svetlana Scharf (Biedenkopf), Stella Schellhammer (Siegen), Lilli Schütz (Burbach), Sara Steuhl (Kreuztal), Lisanna Strunk (Neunkirchen) und Kim-Lara Weber (Hilchenbach).

