GREENFIBER eröffnet Beratungsbüro im historischen Stollenhaus Kreuztal

(wS/gf) Kreuztal 05.09.2022 | Das Glasfaserprojekt in Kreuztal hat einen festen Anlaufpunkt

gefunden. Seit ein paar Wochen schon informieren Fachleute zum flächendeckenden und

kommunalen Glasfasernetz für ganz Kreuztal. Das größte Kreuztaler Infrastrukturprojekt hat

im historischen Stollenhaus, in der Marburger Straße 58, seinen Platz gefunden. Ein echtes

Schmuckstück: Das Fachwerkhaus, gegenüber dem Kronprinz–Friedrich–Wilhelm–Erbstollen,

wurde erbaut um 1865. In dem kleinen Stollenhäuschen, auch Bethaus genannt,

versammelten sich die Bergleute vor Beginn ihrer Schicht. Später diente es als Lagerhaus,

ehe es von der Stadt aufwändig renoviert wurde. Jetzt wurde in Anwesenheit von

Stadtkämmerer Michael Kass und Philipp Korinth von GREENFIBER das neue

Beratungsbüro offiziell eröffnet. Von nun an können direkt vor Ort Fragen beantwortet

werden, Information besprochen und Anträge für den neuen Glasfaser–Hausanschluss

abgegeben werden.



Kostenloser Hausanschluss bis zum 15. Oktober



Gemeinsam haben sich GREENFIBER und die Stadt Kreuztal an ein ebenso ehrgeiziges,

wie zukunftsweisendes Projekt gemacht: Die Stadt soll ein flächendeckendes Glasfasernetz

in kommunaler Hand bekommen. Dafür will GREENFIBER viele hundert Kilometer

Glasfasertrasse und eine moderne Verteiltechnik im ganzen Stadtgebiet verlegen. Somit

kann allen Haushalten und Gewerbetreibenden der Zugang zum glasfaserschnellen Internet

ermöglicht und das Digitale Zeitalter eingeleitet werden. Das Infrastrukturunternehmen ist mit

den örtlichen Gegebenheiten gut vertraut. Derzeit bauen die Glasfaserexperten die

unterversorgten Gebiete im gesamten Kreisgebiet aus. Doch längst nicht alle Kreuztaler

Haushalte werden mit dem geförderten Ausbau erreicht. Daher hat der Stadtrat einstimmig

eins der größten Infrastrukturprojekte seit langer Zeit beschlossen. Doch damit das

glasfaserschnelle Netz für ganz Kreuztal gebaut werden kann, muss noch eine wichtige

Hürde genommen werden. Nur wenn sich genügend Haushalte und Gewerbetreibende für

einen Glasfaseranschluss entscheiden, rechnet sich das Zukunftsprojekt. Nur wenn sich bis

zum 15. Oktober 30 Prozent aller Kreuztaler Haushalte und Gewerbetreibende für einen

Hausanschluss entschieden haben, wird gebuddelt.



„Einmalige Chance“



Der Stadtkämmerer appelliert an die Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger: „Die Chance ist

einmalig, Kreuztal noch lebens– und liebenswerter zu machen. Dieses Projekt ist ein

wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit der Stadt,“ so Michael Kass. Auch Philipp Korinth

freut sich über das neue Büro „Die Verbindung von Geschichte und Zukunft ist einzigartig.

Ich hoffe, dass Viele das Angebot nutzen und sich hier umfassend informieren.“ Seit einem

Monat lädt GREENFIBER regelmäßig zu Informationsveranstaltungen im ganzen Stadtgebiet.

Das Interesse vor Ort ist groß. Auch in den kommenden Wochen wollen die Stadt und

GREENFIBER in allen Ortschaften über die Möglichkeiten und Konditionen des Kreuztaler

Glasfasernetz informieren.

Die kommenden Termine sind:



Dienstag, 13.09. 18 Uhr Weiße Villa in Dreslers Park, Großer Saal

Mittwoch, 14.09. 18 Uhr Turn– und Festhalle Buschhütten, Clubraum

Donnerstag, 15.09. 19 Uhr Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Ferndorf

Dienstag, 27.09. 18 Uhr Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Krombach

Mittwoch, 28.09. 18 Uhr Weiße Villa in Dreslers Park, Großer Saal

Donnerstag, 29.09. 18 Uhr Vereinsturnhalle TV Eichen



Das Büro ist in der Zeit von Montag bis Freitag 9:00 – 17:30 Uhr geöffnet. Dort beantworten

Expertinnen und Experten Fragen rund um das Thema Glasfaser und unterstützen beim

Ausfüllen der Anträge. Auch telefonisch ist das Büro unter 02732 / 79 83 200 zu erreichen.

Weitere Informationen im Internet unter www.greenfiber.de/kreuztal oder per Mail unter

kreuztal@greenfiber.de

Foto: GREENFIBER