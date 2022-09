Kanalnetzsanierung In der Aspe, Weiherstraße, Am Witschenberg, Neulohe und Oststraße in der Zeit vom 12. bis 23. September 2022

(wS/hi) Hilchenbach 12.09.2022 | Die Stadtwerke Hilchenbach planen in der Zeit vom 12. bis 23. September 2022 die Sanierung mehrerer Kanalnetzabschnitte in Dahlbruch, In der Aspe, Weiherstraße, Am Witschenberg, Neulohe und Oststraße.

Die Sanierung erfolgt im sogenannten Linerverfahren ohne Straßenaufbruch. Unannehmlichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner können im Zeitraum der Sanierung entstehen, weil die eingesetzten Maschinen Lärm verursachen und einzelne Grundstückszufahrten stundenweise nicht zu nutzen sind. Die Stadtwerke hoffen auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger und bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.