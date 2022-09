Lieferwagen fängt Feuer: Fahrer und Beifahrer löschen den Brand mit Feuerlöschern

(wS/mg) Siegen 02.09.2022 | Gegen 19:20 Uhr kam es in Siegen in der Straße „Bahnhof Eintracht“ zu einem PKW-bzw. Lieferwagen-Brand, zwei junge Männer waren zuvor mit diesem Transporter unterwegs. Am Ziel angekommen bemerkten beide plötzlich, dass Rauch in die Fahrerkabine eindrang. Schnell stiegen beide aus, gingen der Sache auf den Grund und bemerkten dabei, dass es im rechten Bereich des Radkastens brannte.

Geistesgegenwärtig holten sie sich zwei Feuerlöscher aus einem Lager. Einer der beiden fing sofort mit der Brandbekämpfung an und der zweite alarmierte die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen mit den Feuerlöschern wurde wahrscheinlich ein völliges Ausbrennen des Lieferwagens verhindert. Die Feuerwehr benetzte den Motorraum und die Radkästen sicherheitshalber nochmals mit Löschschaum, damit sich kein neuer Brandherd bilden konnte.

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unklar.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

