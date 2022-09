Literarische Erinnerung an eine starke Frau: Kathrin Thiemann las aus „In der zweiten Reihe“

(wS/ne) Neunkirchen 06.09.2022 | Die Heimatstube im historischen „Haus Henrichs“ war kürzlich fast bis zum letzten Platz besetzt, als

die Marburger Autorin Kathrin Thiemann ihren Erinnerungsroman „In der zweiten Reihe“ vorstellte.

Nach einer thematischen Einführung durch Christiane Karsties von der Bibliothek Neunkirchen, die

als Gastgeberin zu dieser Lesung eingeladen hatte, nahm Kathrin Thiemann das Publikum mit in die

1930er bis 1940er Jahre und auf den besonderen Weg ihrer Großmutter Helene Thiemann, die als

Pfarrfrau und neunfache Mutter im Deutschland vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg

vielerlei Herausforderungen einfallsreich trotzte und ihr Leben, wenn auch „in der zweiten Reihe“

hinter ihrem Ehemann, dem Pfarrer Walther Thiemann, der auch in Neunkirchen im Siegerland tätig

war, unerschrocken und kreativ meisterte.

Kathrin Thiemann gestaltete die Lesung in einfühlsamen Häppchen, erläuterte zwischen den

gelesenen Passagen viel, denn Inhalt und Wissen um die Authentizität der Schilderungen gehen

durchaus nah.

Ein Stammbaum des kinderreichen Pfarrhaushalts veranschaulichte die Beziehungen der

Protagonisten, und auch den ein oder anderen Lacher konnte das Publikum befreit genießen, denn

auch trotz düsterer Zeiten von Diktatur, Not und Angst hatte das Leben der Familie natürlich auch

immer wieder seine heiteren Momente.

Das Leben einer starken Frau, die ihre Berufswünsche und privaten Bedürfnisse oft den Erwartungen

von Familie, Gesellschaft und Politik bereitwillig zurückstellte, wird in „In der zweiten Reihe“ sensibel

und glaubhaft skizziert. Die Kenntnis um den realen Bezug zu teilweise noch lebenden Personen, den

Nachkommen der mutigen Pfarrersleute, macht die Lektüre von Kathrin Thiemanns

Erinnerungsroman „In der zweiten Reihe“ umso spannender.

Mehrere Exemplare des Titels stehen in der Bibliothek Neunkirchen zum Ausleihen zur Verfügung.

9 Gesamtansichten 9 Aufrufe heute