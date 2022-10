Mittwoch, 19. Oktober: Goldener Herbst in der Bismarckhalle

(wS/red) Siegen 30.09.2022 | Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, lädt die Stadt Siegen wieder zur traditionellen Veranstaltung „Goldener Herbst“ für ältere Menschen ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Bismarckhalle in Weidenau.

„Auf die Gäste wartet ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit diversen Tanzvorführungen, gemeinsamem Gesang und musikalischen Darbietungen, unter anderem von einem Männerchor“, erklärt Volker Reichmann, Seniorenbeauftragter der Stadt Siegen. Wer dabei sein will, sollte sich bereits im Vorverkauf eine Karte sichern, da am Veranstaltungstag selbst erfahrungsgemäß nur noch wenige Karten zur Verfügung stehen. Diese können ab sofort in den Siegener Bürgerbüros (Rathaus Siegen und Weidenau) sowie beim Ticketverkauf der Siegener Zeitung, Obergraben 39, erworben werden. Der Eintritt beträgt fünf Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Inhaber des Siegener Ausweises und der Ehrenamtskarte erhalten in den Siegener Bürgerbüros unter Vorlage des jeweiligen Dokumentes eine Freikarte. Wer vorab Karten verbindlich reservieren möchte, kann sich an Gabriele Sturm wenden, Telefon: (0271) 404-2202, E-Mail: seniorenservice@siegen.de.

Am Veranstaltungstag selbst können an der Tageskasse Restkarten erworben werden. Für die Veranstaltung gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Gäste werden gebeten, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz bereitzuhalten. Weitere Informationen sind erhältlich beim Seniorenbeauftragten der Stadt Siegen, Volker Reichmann, Telefon: (0271) 404-2434, E-Mail: v.reichmann@siegen.de.

