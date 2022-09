Nach zweijähriger Coronapause – Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach wieder „im Dienst“

(wS/bu) Burbach 11.09.2022 | Darauf hatten schon viele gewartet. Nachdem das traditionelle Treffen

der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach in den vergangenen zwei

Jahren pandemiebedingt ausfallen musste, konnten sich die „Feuerwehrrentner“ nun

endlich wieder treffen. Bei seiner Begrüßung brachte der Leiter der Alters- und

Ehrenabteilung, Arno Höfer aus Wahlbach, seine Freude darüber zum Ausdruck, wie viele

Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung seiner Einladung gefolgt waren, um gemeinsam

einen gemütlichen Abend zu verbringen. Einer guten Tradition folgend, überreichte er dem

ältesten Teilnehmer des Treffens, Herbert Rothe von der Löscheinheit Lippe sowie dem

ältesten Teilnehmer der gastgebenden Löscheinheit Würgendorf, Hans-Werner Grisse ein

hochprozentiges Geschenk. Gleichzeitig dankte er auch der Löscheinheit Würgendorf für die

Ausrichtung des Treffens im Dorfgemeinschaftshaus. Der stellvertretende Bürgermeister der

Gemeinde Burbach Thomas Heuschkel überbrachte den rund achtzig Anwesenden in einer

kurzen Ansprache die Grüße von Rat und Verwaltung der Gemeinde. Nachdem auch der

stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Horst

Petri, die große Feuerwehrfamilie begrüßt hatte, nahm er gemeinsam mit dem

stellvertretenden Bürgermeister Thomas Heuschkel zahlreiche Ehrungen für langjährige

Mitgliedschaften in der Feuerwehr vor. Da diese Ehrungen ebenfalls in den vergangenen

zwei Jahren ausgefallen waren, wurden sie in diesem Jahr nachgeholt, so dass insgesamt

sechzehn verdiente Feuerwehrkameraden geehrt werden konnten.

Die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen für 50jährige

Mitgliedschaft erhielten Gemeindebrandinspektor Helmut Jungheim, Unterbrandmeister

Karl-Heinrich Kölsch, Hauptfeuerwehrmann Dieter Kreutz, Hauptfeuerwehrmann Wolfgang

Reuter, Gemeindebrandinspektor Rainer Betz, Unterbrandmeister Ernst-Rainer Krumm,

Oberfeuerwehrmann Heinz Schupp, Hauptfeuerwehrmann Detlev Uwe Georg,

Unterbrandmeister Thomas Mäurer, Brandinspektor Rolf Mühlbauer, Hauptbrandmeister

Ulrich Rothe und Oberfeuerwehrmann Friedhelm Streit.

Für 70jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Oberbrandmeister Karl-Heinz Georg sowie Oberfeuerwehrmann Hans-

Werner Grisse geehrt. Oberbrandmeister Herbert Rothe von der Löscheinheit Lippe, der

selbst viele Jahre lang die Geschicke der Alters- und Ehrenabteilung gelenkt hatte, wurde für

fast unglaubliche 75 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet.

Nachdem sich alle Anwesenden am schon legendären „hausmacher Buffet“ gestärkt hatten,

folgten noch einige gesellige Stunden mit guten Gesprächen, bei denen auch die eine oder

andere Anekdote wieder in Erinnerung gerufen wurde.

Text und Fotos: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach