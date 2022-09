Regennasse Fahrbahn: Oldtimer rutscht in Gegenverkehr

(wS/mg) Siegen 18.09.2022 | Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer mit zwei weiteren Insassen die Achenbacher Straße aus Richtung Heidenberg kommend in Richtng Siegen. In einer Rechtskurve rutschte sein Oldtimer plötzlich in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem ihm entgegenkommenden PKW kollidierte. In dem Ford, der Richtung Achenbach unterwegs war, saßen zwei Insassen.

Alle 5 an dem Unfall beteiligten Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. An dem Mercedes sowie an dem Ford entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Achenbacher Straße war gegen 20 Uhr noch voll gesperrt.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

