Tagestreff der Diakonie in Südwestfalen investiert in Pedaltrainer für Senioren

(wS/dia) Siegen 20.09.2022 | Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat das „Haus Emmaus“, den Tagestreff der

Diakonie in Südwestfalen, erreicht. Den symbolischen Spendenscheck überreichte Matthias

Moos, Teilmarktleiter der Volksbank in Südwestfalen eG, in den Räumlichkeiten an der

Siegener Ypernstraße am Fischbacherberg. Das Geld wurde investiert, um die Fitness der

Gäste mit sogenannten Pedaltrainern zu stärken.

„Wir betreuen Senioren, die sonst tagsüber oft allein wären. Gerade bei älteren Menschen

ist die Gefahr der Vereinsamung “, so Tagestreff-Leiterin Kristin Kandzia. Verschärft werde

dieses Risiko durch eventuell vorliegende körperliche Beeinträchtigungen – und nicht zuletzt

auch durch die Corona-Pandemie. „Durch die Betreuung entlasten wir zudem die

Angehörigen, die in dieser Zeit ihrem Beruf nachgehen oder sich um andere, wichtige Dinge

kümmern können“, führte Kandzia bei der Scheckübergabe weiter aus. Bis zu 25 Gäste

können an der Ypernstraße täglich betreut werden. Mit den Pedaltrainern konnte das

reichhaltige Angebot – dazu zählt unter anderem das gemeinsame Singen,

Gedächtnistrainings oder auch Spaziergänge – um eine weitere sportliche Komponente

ergänzt werden. Die Trainingsgeräte sind vielfältig einsetzbar, stärken sowohl die Arm- oder

Beinmuskulatur als auch das Herz-Kreislauf-System. Die Freude bei Mitarbeitenden und

Gästen ist groß: „Die Pedaltrainer sind bei uns fast jeden Tag im Einsatz“, so Kristin Kandzia.

Die große, gesellschaftliche Funktion, die dem Tagestreff zukommt, hob Matthias Moos bei

der Scheckübergabe hervor: „Die Mitarbeitenden setzen sich dafür ein, dass alleinlebende

Senioren schöne Stunden erleben und die Angehörigen ihrem Beruf nachgehen können. Wir

machen uns als Volksbank mit unserer Spende gerne dafür stark, diese Zwecke zu

unterstützen.“

