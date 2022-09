The Twiolins: „Hurra, wir spielen ein Konzert“ – ein Mitmach-Konzert für Kinder von 4-9 Jahren

(wS/gbk) Hilchenbach 07.09.2022 | Am Samstag, dem 17. September 2022, darf in der Ev. Kirche in Erndtebrück kräftig

geklatscht, gesungen und mitgemacht werden. „The Twiolins“ sind zu Gast. Die

Geschwister Marie-Luise Dingler und Christoph Asmus sind Spezialisten der Gattung

Violinduo.und im Siegerland bestens bekannt. An diesem Nachmittag widmen sich die

beiden Musiker im Wittgensteiner Land allerdings ganz den Kindern zu.

Inspiriert ist das Mitmach-Konzert von dem mittlerweile weltweit veröffentlichten Kinderbuch

„Hurra, wir spielen ein Konzert“ von Marie-Luise Dingler. Ann-Sophie Mutter schreibt über

dieses Buch: „Kaum ein anderes Kinderbuch hat mich je so begeistert. Nicht nur für

Musizierende ein riesen Vergnügen.“

Und darum geht’s: Das Eichhörnchen an der Geige und der Igel an der Bratsche haben

soooo viel geübt und wollen ihre Musik gerne mit anderen teilen. Am liebsten bei einem

Konzert im Wald. Doch wie geht das eigentlich? Wie spielt man ein Konzert? Die beiden

machen sich auf die Suche nach Antworten – und erleben dabei ein kleines Abenteuer.

Die beiden Geschwister spielen ihre Konzerte frei nach dem Motto: Einfach mal die Fenster

aufmachen und frischen Wind in die Klassikszene bringen. Dass sie dabei nicht nur das

vorhandene Repertoire perfektionieren, sondern auch die Tradition des Violinduos in das

Hier und Jetzt übersetzen, ist für beide eine besondere Leidenschaft und ihr wichtigstes

Anliegen. Und so wartet an diesem Nachmittag ein musikalisches und spannendes

Abenteuer auf die kleinen und großen Besucher.

Termin: Samstag, 17. September 2022, 16:00 Uhr

Evgl. Kirche Erndtebrück Kirchplatz 1, 57339 Erndtebrück

Eintritt: 9 Euro, Kinder 6 Euro