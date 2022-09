TuS AdH Weidenau Sommerfest 2022 mit „Living Room“ im Wohnzimmer des Vereins

(wS/adh) Siegen 11.09.2022 | Für die Unterhaltung, der gemeinsamen Bewegung und dem Genuss war bei dem diesjährigen

Sommerfest des TuS AdH Weidenau so einiges für die Mitglieder und Gäste auf dem Programm.

Zuerst nutzte eine größere Gruppe die Möglichkeit die Natur zu genießen, Kalorien zu verbrennen

und sich in Gesprächen auszutauschen. Hierzu ging es auf den Weg zu einer rd. 1,5 stündigen

Erlebniswanderung durch den Tiergarten. Auch der ältere Baumbestand der Laubbäume, die im Wald

errichteten Erlebnispunkte und so mancher Höhenmeter ließen die Freude und Zufriedenheit über

die gemeinschaftliche Tour aufkommen. Das Ziel der Wanderung mit Speisen und Getränken wurde

herbeigesehnt. Hier noch nicht angekommen, hörten die Wanderer bereits fröhliche, gute Musik.

Bei bestem Wetter spielte die Gruppe “Living Room“ Balladen und Rocksongs im Wohnzimmer des

Sportvereins auf dem Vereinsgelände im Köhlerweg in Siegen-Weidenau. Die Coverband um Rolf

Hartmann nahm mit mitreißenden und einfühlsamen Klassikern sowie aktuellen Hits, auf ihre

sympathische und professionelle Weise, die Zuhörer auf eine Musikreise mit. Alle Mitglieder und

Gäste fühlten sich zuhause und genossen die gute Musik mit Gesang über viele Generationen.

In dieser familiären, einladenden Atmosphäre wurden Waffeln und Schmackhaftes vom Grill

verköstigt und der Durst gelöscht. Insgesamt rd. 80 Personen aus den unterschiedlichsten

Sportgruppen des TuS AdH- Weidenau genossen das Sommerfest und waren sich einig:

Gemeinsamkeit im Sportverein jederzeit immer wieder!

Gerne an dieser Stelle die Information, dass die Abnahme des Sportabzeichens beim dem TuS AdH

Weidenau am Sportplatz , Köhlerweg 20, Siegen – Weidenau für alle interessierten Personen möglich

ist; Ansprechpartner: Helmut Peter (Tel.: 0171 / 1942052).

