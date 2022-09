Übergriff auf junge Frau – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und sucht dringend Zeugen

(wS/ots) Siegen 01.09.2022 | Am gestrigen Abend (Mittwoch, 31. August 2022) gegen 22:48 Uhr ist es in der Friedrichstraße zu einem Angriff auf eine junge Frau gekommen.

Die 22-Jährige war zu Fuß in Richtung Juliusstraße unterwegs, als sie von einem Mann von hinten gepackt wurde. Die junge Frau wehrte sich und konnte sich befreien. Zudem wurden Anwohner durch die Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam, die umgehend die Polizei riefen.

Der Täter ließ daraufhin von ihr ab und ging in Richtung Bertramspark. Von dort entfernte er sich in Richtung Blue Box. Ein aktuell noch unbekannter Radfahrer sprach den Mann noch an, fuhr dann aber weiter.

Bei dem Täter soll es sich laut der Geschädigten um einen Mann mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben. Sie konnte den Mann nur recht grob beschreiben.

Die alarmierte Polizei traf vier Minuten nach Eingang des Notrufs vor Ort ein. Im Rahmen einer Fahndung konnte in Tatortnähe ein 23-Jähriger angetroffen werden, auf den die grobe Personenbeschreibung der Geschädigten zutraf. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Das Kriminalkommissariat 1 der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat die Ermittlungen aufgenommen. Bezüglich des Motivs des Täters ermitteln die Beamtinnen und Beamte in alle Richtungen.

Die Ermittler erhoffen sich insbesondere von dem oben genannten Fahrradfahrer wichtige Hinweise, um den Tatverdacht des Angriffs weiter erhärten zu können.

Der Radfahrer sowie sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.