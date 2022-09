Unfall zwischen Hohenhain und Freudenberg – PKW knallt rückwärts gegen Baum

(wS/red) Freudenberg 03.09.2022 | Ein 19-jähriger PKW-Fahrer befuhr gegen 13:20 Uhr die K 21 von Hohenhain in Richtung Freudenberg. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Kleinwagen, der PKW drehte sich dabei und schleuderte über die Straße rückwärts in einen Baum. Der junge Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Am PKW entstand Totalschaden.

Fotos: Marcel Groß / wirSiegen.de