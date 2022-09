Verkehrsbehinderungen auf dem Marktplatz in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 26.09.2022 | In seiner Sitzung am 21. September hat der Rat der Stadt Hilchenbach die Finanzierung des ersten Bauabschnitts der Neugestaltung des Marktplatzes in Hilchenbach abgesegnet.

Beginnend im oberen Bereich mit Blickrichtung in Richtung evangelischer Kirche möchte die Stadt Hilchenbach ein attraktives Aussehen und Angebot mit hoher Aufenthaltsqualität für alle Besucher in der Stadtmitte schaffen. Gesichtspunkte dabei sind auch Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit.

Vorbereitend erfolgt zunächst die Umlegung der Gashochdruckleitung, so dass der Marktplatz bereits für den Durchgangsverkehr gesperrt ist.

Die Sperrung dauert vom 26. September bis 4. November 2022. In der Zeit ist der Marktplatz nur eingeschränkt befahrbar. Zunächst ist eine Durchfahrt bis zum Sparkassengebäude und auch wieder zurück möglich.

Jedoch muss in der zweiten Bauphase der Marktplatz für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Die Busse der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd fahren in dieser Zeit die Bushaltestellen „Hilchenbach Markt“ und „Hilchenbach Bruchstraße“ nicht an.

Eswerden nur die bekannten Haltestellen im Bereich der Bundesstraße B 508 bedient.

Foto: Stadt Hilchenbach