Video: Dachstuhl in Flammen – Wohnung in Wilnsdorf völlig ausgebrannt

(wS/mg) Wilnsdorf 08.09.2022 | Gegen 08:00 Uhr meldete eine Passantin ein Feuer in der Straße „Hoheroth“ in Wilnsdorf. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dort der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Aus den Fenstern schlugen meterhohe Flammen. Die Bewohner der Wohnung waren glücklicherweise auf dem Weg zur Arbeit, sodass sich niemand in der betroffenen Wohnung befand.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und kämpfte erfolgreich gegen die Flammen. Inwieweit das Mehrfamilienhaus nach dem Feuer noch bewohnbar ist, ist derzeit noch unklar, da die unteren Wohnungen durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind nun Bestandteil der Ermittlungen.

Beitrag & Kamera: M. Groß / wirSiegen.de

