Volvo flüchtet nach Zusammenstoß mit 13-Jährigem – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 09.09.2022 | Am Donnerstagmorgen (08.09.2022), ist es gegen 07:20 Uhr, im

Bereich Bürbacher Weg/ Giersbergstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem

weißen Volvo und einem 13-Jährigen gekommen, bei dem der Junge verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach stieg der 13-Jährige aus einem Bus aus und überquerte

anschließend den Bürbacher Weg. Augenzeugen berichten, dass er dann von einem

weißen Volvo XC60 angefahren wurde. Der Fahrer soll männlich gewesen sein. Der

Volvo hielt zunächst kurz an, fuhr dann allerdings weiter. Der 13-Jährige erlitt

Verletzungen an Armen und Beinen.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht und des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im

Straßenverkehr aufgenommen.

Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen weißen Volvo XC 60

machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0271/7099-0 entgegen.