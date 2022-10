Mietwerterhebung im Kreis Siegen-Wittgenstein: Die Kreisverwaltung bittet um Unterstützung

(wS/red) Siegen 04.10.2022 | Wie hoch sind die Wohnungsmieten im Kreis Siegen-Wittgenstein und welche Kosten gelten als angemessen bei der Bewilligung von Sozialleistungen? Diese Fragen sollen mit Hilfe eines „Schlüssigen Konzeptes“ beantwortet werden, das von der Rechtsprechung bei sozialrechtlichen Streitigkeiten über die angemessenen Unterkunftskosten als Entscheidungshilfe gefordert wird.

Mit der Erstellung dieses „Schlüssigen Konzeptes“ hat der Kreis Siegen-Wittgenstein als Träger der Sozialhilfe das Forschungsinstitut Analyse & Konzepte aus Hamburg beauftragt. Um das Mietpreisniveau im Kreisgebiet zuverlässig und repräsentativ ermitteln zu können, wird eine möglichst breite Datengrundlage benötigt. In den vergangenen Wochen wurden bereits die bekannten Wohnungsunternehmen im Kreisgebiet befragt. Nun soll eine ergänzende Befragung zufällig ausgewählter Vermieterinnen und Vermieter folgen. Hierzu werden in den nächsten Tagen rund 6.000 Schreiben des Landrates und Fragebögen zur Mietwerterhebung versandt.

An dieser Stelle ist die Teilnahmebereitschaft und Unterstützung der angeschriebenen Vermieterinnen und Vermieter gefragt. Je höher der Rücklauf der versandten Fragebögen ist, desto verlässlicher kann das aktuelle Mietpreisniveau im Kreisgebiet abgebildet werden. Damit können im Kreis Siegen-Wittgenstein zukünftig die Leistungen für die Unterkunftskosten im Rahmen der Sozialhilfe angepasst und in angemessenem sowie gerechtem Umfang gewährt werden. Gleichzeitig erfolgt ein wichtiger Schritt zur Versorgung der Leistungsberechtigten mit dem ihnen zustehenden Wohnraum. Die Datenerhebung liegt somit nicht nur im Interesse der Leistungsberechtigten, sondern auch im Interesse der Vermieterinnen und Vermieter sowie aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bittet daher um rege Beteiligung an der Datenerhebung.

Die Daten werden anonymisiert erhoben und die zum Abschluss erstellte Übersicht lässt keinen Rückschluss auf einzelne Personen zu. Der Datenschutz wird zu jeder Zeit gewahrt. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und kostenlos.

