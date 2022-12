1.FC Kaan-Marienborn bietet Bustransfer zum schauinsland reisen Cup an

(wS/red) Kaan-Marienborn / Gummersbach 07.12.2022 | Der 1.FC Kaan-Marienborn ist am 8. Januar 2023 wieder Teil des illustren Teilnehmerfelds beim schauinsland reisen Cup in der Gummersbacher Schwalbe Arena. Für interessierte Zuschauer setzt der Regionalligist einen Fanbus ein.

Am 8. Januar nimmt der 1.FC Kaan-Marienborn gemeinsam mit dem Hamburger SV, Karlsruher SC, Górnik Zabrze, Rot-Weiss Essen und Blau-Weiss Lohne am Turnier für den guten Zweck teil. Als besonderes Highlight wird es auch diesmal wieder ein Prominenten-Einlagespiel geben, diesmal unter dem Motto „Poldi grillt den Henssler“ – Lukas Podolski‘s Revanche, nachdem er Starkoch Steffen Henssler in der Kochshow ,,Grill den Henssler“ leider nicht schlagen konnte. Mit dabei sind zahlreiche Stars aus der Musik-, Sport und Showbranche.

Karten für den besonderen Budenzauber können direkt über den Verein erworben werden. Der Preis beläuft sich auf 20 Euro pro Ticket. Zusätzlich bieten die Käner auch einen Bustransfer für den Hin- und Rückweg an.

Um 11 Uhr fährt der Bus am Veranstaltungstag vom Parkplatz der Herkules Arena in Richtung Gummersbach. Gegen 20 Uhr erfolgt dann die Rückfahrt. Das Ticket und die Fahrt gibt es in Kombination für 35 Euro.

Kartenreservierungen und Anmeldungen für die Busfahrt können unter info@fc-kaan.de vorgenommen werden.

