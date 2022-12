100 Jahre Hugo Roth GmbH: Arbeitsschutzspezialist in vierter Generation familiengeführt

(wS/hr) Siegen 05.12.2022 | Für die Hugo Roth GmbH, heute größter Arbeitsschutz-Fachhändler in Südwestfalen, begann alles vor einem Jahrhundert in Siegen-Eisern. Dort eröffnete der Namensgeber nach dem Ende des Ersten

Weltkrieges ein Fachgeschäft mit Waren für Erzgruben und Hüttenwerke. Nach den schweren

Kriegsjahren und dem Tod des Firmengründers im Jahr 1950 übernimmt sein Schwiegersohn Fritz

Bendinger, der erst kurz zuvor aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war, die Leitung der

Hugo Roth GmbH. Vom Deutschen Wirtschaftswunder der folgenden Jahre profitiert das

Unternehmen und kann kontinuierlich wachsen. Den Niedergang des Siegerländer Eisenerzbergbaus

und die rasche technische Entwicklung vor Augen, passte Fritz Bendinger das Warensortiment stetig

an und orientierte sich dabei allem voran an den Bedürfnissen und Anforderungen seiner Kunden. So

wandelte sich das Unternehmen Ende der sechziger Jahre zu einem Fachhandel für den Bereich

„Sicherheit am Arbeitsplatz“.



1981 wurde im Nachbarort Wilnsdorf eine neue größere Lagerhalle nebst Bürogebäude errichtet.

„Das war ein Meilenstein. Mit der Entscheidung für einen neuen Standort hat mein Vater das

Fundament für die weitere positive Unternehmensentwicklung gelegt und eine stetige Expansion

möglich gemacht“, so Marianne Bendinger, die 1989 in das Unternehmen einsteigt. Damit tritt sie in

die Fußstapfen ihres Vaters Fritz Bendinger und leitet den Betrieb fortan knapp 30 Jahre lang

erfolgreich.

Familienunternehmen setzt auf Digitalisierung

Marianne Bendinger übergibt 2020 die Geschäftsführung des Familienunternehmens an ihren Sohn

Timm Bendinger. Somit wird das Unternehmen heute in vierter Generation vom Urenkel des

Firmengründers geleitet. Insbesondere die digitalen Entwicklungen haben die neuere

Firmengeschichte geprägt. Bereits vor der Coronapandemie hat sich die Hugo Roth GmbH die

Digitalisierung auf die Fahne geschrieben und in die dafür notwendige digitale Infrastruktur

investiert. Somit sind mobiles Arbeiten oder Homeoffice bereits vor der Krise möglich gewesen. Auch

seinen Kunden bietet das Unternehmen umfangreiche digitale Lösungen: Von der Bestellung bis hin

zur Auslieferung laufen Prozesse automatisiert und sparen wertvolle Zeitressourcen. Zudem können

individuell für die Anforderungen der Kunden ausgewählte PSA-Produkte (Persönliche

Schutzausrüstung) über moderne Ausgabeautomaten in den Betrieben zur Verfügung gestellt

werden. Auch die Entwicklung von speziellen oder neuen Produkten mit dem Kunden ist möglich.

„Auf Kundenwünsche individuell zu reagieren und diese dann auch erfüllen zu können, hat für uns

höchste Priorität. Wir verstehen uns als Partner, von dem unsere Kunden einen Rundumservice im

Bereich des Arbeitsschutzes erwarten können“, erklären die beiden Prokuristen Torsten Schmitt und

Wolfgang B. Klein die Firmenphilosophie.

Neues „rowi|safetycenter“ und Blick in die Zukunft

Neben der fortschrittlichen und zukunftsorientierten Denkweise zählen für das Unternehmen auch

traditionelle Werte: Geprägt ist die Unternehmenskultur damals wie heute von einer familiären

Atmosphäre, die man im Firmengebäude in Wilnsdorf spüren kann. Um den abermals gestiegenen

Anforderungen gerecht werden zu können, entsteht 2021 am Firmenstandort in Wilnsdorf ein neues

Firmengebäude durch einen großen Anbau und die Sanierung im Bestand. Das hocheffiziente

Gebäude ermöglicht einen nahezu klimaneutralen Betrieb und bietet den Mitarbeitern viel Komfort

und Kommunikationsmöglichkeiten. Insgesamt hat sich die zur Verfügung stehende Fläche um das

2,5-fache vergrößert.

Neben den modernen Büros ist auch ein neues Ladengeschäft entstanden: Das „rowi|safetycenter“.

Mit dem neuen Store in der Gießener Straße bietet das Unternehmen seinen Kunden aus Industrie,

Handwerk und Gewerbe nun ein interaktives Einkaufserlebnis rund um das Thema Arbeitsschutz.

Gewerbliche wie private Kunden finden vor Ort zahlreiche Produkte namhafter Markenpartner sowie

der Eigenmarke „rowi“, die für „Roth Wilnsdorf“ steht. Der Arbeitsschutzspezialist bietet ein

umfangreiches Produkt-Portfolio: Von Arbeits- und Lifestyle-Kleidung über Helme und Gehörschutz

bis hin zu Handschuhen, Schuhen und Zubehör – bei Hugo Roth finden Kunden nicht nur die PSA-

Produkte, sondern eine Rundumausstattung für optimale Arbeitssicherheit. Geprüfte PSA-

Fachberater stehen den Kunden zur Seite und finden das für die individuellen Anforderungen

geeignete Produkt.

„Kunden- und zukunftsorientiert, das ist unser Credo“, so Geschäftsführer Timm Bendinger, „wir

entwickeln Lösungen sowohl auf Produktebene als auch digital, um Mehrwerte für unsere Kunden zu

schaffen.“ Mit stetigem Wachstum in allen Unternehmensbereichen möchte sich die Hugo Roth

GmbH, die kürzlich mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert ausgezeichnet wurde, für die nächsten Jahre

rüsten, um u. a. auch das Seminar- und Schulungsangebot für Kunden weiter auszubauen.



Weitere Informationen unter www.hugo-roth.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier