Aus Schiefer wird Hightech: Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung nutzt Touchdisplays im Unterricht

(wS/red) Siegen 06.12.2022 | Vor über 30 Jahren wurde sie an deutschen Schulen eingeläutet: die Digitalisierung. Seither schreitet sie unaufhaltsam voran und entwickelt sich weiter. Die schweren Fernsehschränke mit Video-Rekorder oder die kultigen Tageslichtschreiber sind ihr schon zum Opfer gefallen.

Auch am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung (WuV) wurde jetzt ein Technologiewechsel eingeläutet, statt mit Beamern wurden jetzt einige Räume mit interaktiven Touchdisplays ausgestattet. Möglich machte dies eine Investition des Kreises Siegen-Wittgenstein als Schulträger mithilfe von Mitteln aus dem Programm „DigitalPakt Schule“. Landrat Andreas Müller machte sich sogleich auch persönlich ein Bild von den neuen Geräten und ließ sich die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten im Unterricht erklären.

Stolze 98 Zoll messen die großen Displays, die im Grunde wie Fernseher aussehen, aber alle Funktionen eines Beamers, Computers, Tablets und der guten alten Tafel in sich vereinen. Darüber hinaus haben sie noch viel mehr zu bieten. „Künftig orientiert sich der Unterricht nicht mehr an einem zentralen Endgerät vorne bei der Lehrkraft, sondern die ganze Klasse kann vom Stuhl aus den Unterricht mitgestalten“, erklärt Studiendirektor Steffen Müller. „Denn fast jeder Schüler und jede Schülerin an unseren Berufskollegs hat sein bzw. ihr Smartphone immer dabei und kann sich darüber künftig ans Touchdisplay koppeln und z.B. ein Tafelbild ergänzen, ein Ergebnis vorstellen oder auch etwas zeichnen“, so der Studiendirektor weiter.

Landrat Andreas Müller lässt sich das nicht zwei Mal sagen, scannt den QR-Code am Display und innerhalb weniger Sekunden erscheint das Tafelbild vom Studiendirektor auf seinem Smartphone. „Ich bin wirklich beeindruckt. Die Möglichkeiten der Touchdisplays sind fast grenzenlos: ein altes Tafelbild laden, ein Video abspielen oder eine App aufrufen – alles ganz einfach, intuitiv und auf der Höhe der Zeit“, so der Landrat.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein unterstützt das Berufskolleg nicht nur mit der modernen Displaytechnologie, sondern investierte auch in schnelle Netzwerktechnik und Terminalservertechnologie. Außerdem wurden letztes Jahr neue Notebooks für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des digitalen Sofortausstattungsprogramms NRW angeschafft.

„Diese Investitionen in die digitale Infrastruktur des Berufskollegs WuV unterstreichen unseren Anspruch eines modernen Schulträgers und kommen zu 100 Prozent den Schülerinnen und Schülern zugute. Denn genau wie unser Alltag wird auch das berufliche Umfeld immer weiter digitalisiert und automatisiert. Je früher Schülerinnen und Schüler an diese Prozesse herangeführt werden, desto besser“, so der Landrat.

Bild: Landrat Andreas Müller testet die Kopplung seines Smartphones mit dem Touchdisplay via QR-Code: Funktioniert einwandfrei!

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier