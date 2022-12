Florettfechter überzeugen beim internationalen NRW-Ranglistenturnier in Bonn

(wS/tvj) Siegen 20.12.2022 | „Das ist der perfekte Saisonauftakt und ein gewichtiger Schritt zur DM-Qualifikation in 2023“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner nach den überzeugenden Wettkampfleistungen seiner Schützlinge in der olympischen Disziplin „Florett“ beim diesjährigen Bonner Florett 2022 in Bonn.

Das international offene NRW Qu-Turnier galt als erster Qualifikationswettbewerb für westfälische Florettfechter mit Punktevergabe für die Landesranglisten in Westfalen und NRW.

Insgesamt 14 Nachwuchsfechter der Fechtabteilung des TV Jahn Siegen schafften unter Aufsicht der Jahn-Trainer Frank Matzner und Ulf Witzleben in leistungsstarken Startklassen den erforderlichen Punktegewinn und somit den Einzug auf die Landesranglisten des Westfälischen Fechter-Bundes (WFB). „Dies dürfte zudem aktuell eine historische Bestleistung für den Siegener Fechtsport darstellen, denn nie zuvor gab es eine so große und erfolgreiche Wettkampfgruppe im Nachwuchssport“, sagte Frank Matzner.

Nach dieser ersten Punktevergabe beim Bonner Florett befinden sich derzeit sechs Jugendliche des TV Jahn Siegen auf einer für die Deutschen Meisterschaften 2023 qualifizierten Ranglistenplatzierung in Westfalen, und diese Ränge gilt es nun im Verlauf kommender Qualifikationsturniere durch gute Leistung zu halten.

Eine westfälische Spitzenleistung zeigte Antonia Colsman vom TV Jahn Siegen in der Startklasse Florett Damen U13 Individuell, wo die Siegenerin nach erfolgreicher Vorrunde zunächst auf Platz fünf rangierte, bevor sie im 16er Tableau mit 10:0 Treffern gegen Katharina Jung vom DFC Düsseldorf klar siegte, nach verlorenem Siegerlauf ( B ) dann im Hoffnungslauf 9-12 mit 10:5 Treffern gegen Johanna Tartler vom Dürener FC gewann und anschließend auch das 8er Tableau gegen Angela Ledoux von FF CE Woluwe (Frankreich) mit 10:6 Treffern deutlich für sich entschied. Erst im Halbfinale unterlag Antonia Colsman mit 3:10 Treffern gegen die spätere Gesamtsiegerin Bianca Xingman von FF CE Woluwe (Frankreich) und erzielte mit Abstand den höchsten Punktegewinn für eine westfälische Fechterin und holte überdies die Bronzemedaille beim renommierten internationalen Bonner Florett.

Nach dieser überzeugenden Leistung steht Antonia Colsman mit 12 Punkten jetzt auf Platz eins der Westfalenrangliste Florett Damen U13 Einzel und auf Platz zwei der Rangliste Nordrhein-Westfalens.

Und auch im Damenflorett U15 konnten gleich drei Fechterinnen des TV Jahn Siegen den höchsten Punktegewinn für westfälische Starterinnen erzielen und belegen Top-Positionen im Landesverband.

Mit jeweils sechs Punkten stehen Lena Dornseiff (Platz eins), Anna Lange (Platz zwei) und Rahel Brenner (Platz drei) an der Spitze der Westfalenrangliste Florett Damen U15 Einzel. Im Herrenflorett U13, wo insgesamt acht Fechtern des TV Jahn Siegen der Einzug auf die WE-Landesrangliste gelang, befinden sich Deniz Devin Hoffmann (Platz vier) und Timo Horchler (Platz fünf) mit jeweils sechs Punkten derzeit punktegleich auf der Westfalenrangliste Florett Herren U13 Einzel. Auf dem dritten Platz der Westfalenrangliste Florett Herren U15 Einzel mit zwei Punkten komplettiert Maximilian Groß das aktuelle Siegener Erfolgsteam, denn es werden im Damen- und Herrenflorett schließlich die punktehöchsten drei bzw. vier Nachwuchsfechter für die Deutschen Meisterschaften 2023 nominiert.

Eine weitere herausragende Leistung brachte Selina Christiaens vom TV Jahn Siegen in der Startklasse Florett Damen U11 Individuell, für die in Westfalen noch keine Ranglisten geführt werden, wo Selina Christiaens den Einzug ins Halbfinale meisterte und sich verdient über die zweite Bronzemedaille für den TV Jahn Siegen freuen durfte. „Wir sind stolz auf die überzeugenden Leistungen der gesamten Wettkampfgruppe und können jetzt mit Recht sehr zuversichtlich auf den weiteren Saisonverlauf mit dem Ziel der Deutschen Meisterschaften 2023 blicken“, sagte Matzner.

Das Bild zeigt hinten (von links) Jahn-Trainer Frank Matzner, Antonia Colsman und Lena Dornseiff sowie vorne Selina Christiaens.

