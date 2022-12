Hanfplantage, Drogen und einiges mehr gefunden – Täter leistete Polizei Widerstand

(wS/ots) Siegen 06.12.2022 | Am Montagmorgen (05.12.2022) ist gegen 08:20 Uhr ein Notruf bei der Polizei Siegen eingegangen. Ein 39 jähriger Mann bat um Hilfe, da er in einer WG-Wohnung in Weidenau durch einen Mitbewohner bedroht würde.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort zunächst den 38-jährigen

Mitbewohner an. Nach widersprüchlichen Angaben teilte dieser den Polizisten mit,

dass es um einen Streit wegen Mietkosten gäbe. Als die Ordnungshüter mit dem

39-Jährigen in der WG-Wohnung sprechen wollten, fiel ihnen dort sofort ein

starker Cannabisgeruch auf. Der 38-Jährige versuchte daraufhin aus der Wohnung

zu flüchten. Als ihn die Polizeieinsatzkräfte daran hindern wollten, leistete er

Widerstand und trat unter anderem nach den Beamten. Diesen gelang es, den Mann

zu fesseln und ruhig zu stellen. Bei der Widerstandshandlung wurde ein

24-jähriger Polizeibeamter verletzt, so dass er nicht mehr dienstfähig war.

Im weiteren Verlauf konnte bei der Wohnungsdurchsuchung eine kleine Hanfplantage

mit ca. 15 Pflanzen und eine nicht geringe Menge an verpacktem Marihuana im

Kilobereich auffinden. Darüber hinaus fanden die Polizisten Material für die

Pressung von Ecstasytabletten sowie bereits hergestellte Ecstasytabletten. Neben

den Pflanzen und den Drogen konnte die Polizei noch zwei hochwertige E-Bikes

(Pedelecs), einen Teleskopschlagstock, einen Schlagring sowie eine größere

Bargeldmeng sichern. Bei der Überprüfung der Fahrräder stellten die Beamten

fest, dass eines der Räder als gestohlen gemeldet war. Die Waffen, die Pflanzen,

die Drogen, das Bargeld sowie die E-Bikes stellten die Einsatzkräfte sicher. Der

38-Jährige wurde vorläufig festgenommen, beide Personen wurden zur Polizeiwache

verbracht.

Das Kriminalkommissariat 1 hat die Sachbearbeitung übernommen und klärt nun die

Details. Es geht um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz

sowie der Verdacht des Diebstahls und der Bedrohung. Außerdem erwartet den

38-Jährigen eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs gegen

Vollstreckungsbeamte.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei die beiden

Männer, der 38-Jährige erhielt aufgrund der im Raume stehenden Bedrohung ein

befristetes Rückkehrverbot für die Wohnung.